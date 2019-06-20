Son Dakika Haberleri: Danıştay 28 sözleşmeli personel alacak
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Danıştay 28 sözleşmeli personel alacak

1 saat önce

Danıştay Başkanlığında çeşitli birimlerde görev yapacak 28 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Danıştay 28 sözleşmeli personel alacak, System.String[]
Danıştay Başkanlığında çeşitli birimlerde görev yapacak 28 sözleşmeli personel alımı yapılacak.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 09:13 
Danıştay, Ekonomi
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