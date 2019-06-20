Danıştay 28 sözleşmeli personel alacak
1 saat önce
Danıştay Başkanlığında çeşitli birimlerde görev yapacak 28 sözleşmeli personel alımı yapılacak.
Danıştay
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 09:13
Başkanlığında çeşitli birimlerde görev yapacak 28 sözleşmeli personel alımı yapılacak.
Danıştay 28 sözleşmeli personel alacak! İşte kadrolar
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