Son Dakika Haberleri: Danıştay'a 'RES't çekince Bodrumlu köylüler yeniden ayaklandı
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Danıştay'a 'RES't çekince Bodrumlu köylüler yeniden ayaklandı

2 saat önce

Yıldız Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından Bodrum'da yapılması planlanan rüzgar enerjisi santralleri (RES), çevreye ve tarihi alanlara vereceği zararlar nedeniyle iptal edilmişti.

Danıştay'a 'RES't çekince Bodrumlu köylüler yeniden ayaklandı, System.String[]

Aynı firma, aynı yerin yakınında yine ÇED Gerekli Değildir Kararı alarak RES kurmaya kalkınca Bodrumlu köylüler yeniden ayaklandı.

Güvercinlik, Çamlık, Pınarbelen, Kumköy, Yalıçiftlik, Kızılağaç köylüleri, RES iptali için Muğla 1. İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Davanın avukatlığını Karadeniz'de derelere kurulan HES (hidro elektrik santralleri)'lere karşı açtığı davalarla tanınan Av. Remzi Kazmaz üslendi.

Mahkemede, "RES'lere değil kurulduğu yere karşıyız" diyen köylüler, Danıştay kararına rağmen aynı firmaya aynı yerde ÇED Gerekli Değildir Kararı verilmesine tepki gösterdiler ve bu kararın da iptal edilmesini talep ettiler.

"Yatırımcılar Bodrum'un kimliğini koruyan projelerle bize gelsinler" diyen Av. Remzi Kazmaz, kamu yararı ve Bodrum halkının yararına olmayan hiçbir projeye izin vermeyeceklerini söyledi.

Çevresel Etki Değerlendirme, Güvercinlik, Danıştay, Bodrum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 03:45 Kaynak: Bültenler
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