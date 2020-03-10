Danıştay Başkanı Güngör'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a veda ziyareti - Son Dakika

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Danıştay Başkanı Güngör'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a veda ziyareti
6 saat önce
Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a veda ziyaretinde bulundu. Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 04:23 Kaynak: AA
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