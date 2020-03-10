Danıştay Başkanı Güngör'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a veda ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Danıştay Başkanı Güngör'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a veda ziyareti - Son Dakika

Danıştay Başkanı Güngör'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a veda ziyareti

6 saat önce

Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a veda ziyaretinde bulundu.

Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a veda ziyaretinde bulundu.

Oktay, yaş haddinden emekli olacak Güngör'ü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık bir saat sürdü.

Danıştay Başkanı Güngör'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a veda ziyareti

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 04:23 Kaynak: AA
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