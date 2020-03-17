Danıştay Başkanı Güngör, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika

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Danıştay Başkanı Güngör, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu ziyaret etti
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ü karşılması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ün görüşmesi ANKARA - Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 12:43 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ü karşılması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ün görüşmesi ANKARA - Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu ziyaret etti.
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