Son Dakika Haberleri: Danıştay Başkanı Güngör, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin'de ziyaretlerde bulundu
Son Dakika Güncel Danıştay Başkanı Güngör, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin'de ziyaretlerde bulundu

Danıştay Başkanı Güngör, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin'de ziyaretlerde bulundu

7 saat önce

Danıştay Başkanı Zerrin Güngör ile beraberindekiler, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin'i ziyaret etti.

Danıştay Başkanı Güngör, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin'de ziyaretlerde bulundu, System.String[]

Danıştay Başkanı Zerrin Güngör ile beraberindekiler, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin'i ziyaret etti.

Gaziantep Bölge İdare Mahkemesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Güngör ile beraberindeki daire başkanları Fethi Aslan, Mehmet Ali Samur, Emin Sınmaz, Hamit Ümit Aksoy, Danıştay Genel Sekreteri Cevdet Erkan ve Danıştay üyelerinin bulunduğu heyet, Gaziantep'e geldi.

Danıştay Başkanı Güngör ve beraberindeki heyet, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Yüksel Navdar'ı ziyaret etti.

Ziyarette, Güngör, uygulama ile işleyişe ilişkin görüş ve önerileri dinledi.

Daha sonra Şanlıurfa ve Mardin'e giden heyet, bu kentlerdeki tarihi ve kültürel mekanları ziyaret etti.

Danıştay Başkanı Güngör, bölgenin huzur ve sükunet içerisinde olmasından duyduğu memnuniyeti belirterek, toplumdaki bu ortamın hukuk sisteminde yapılan reformlarla daha da sağlamlaşacağını, adalete olan güvenin tam ve sürekli olarak tesis edileceğini kaydetti.

Adalet, hakkaniyet ve bağımsız yargının önemini vurgulayan Güngör, mahkemelerin işleyişinden duyduğu memnuniyetini ifade etti.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 11:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Üzerine demir bahçe kapısı düşen çocuk hayatını kaybetti
Biber gazlı polis müdahalesine AK Parti'den istifa eden Yeneroğlu tepki gösterdi, bakanlık cevap verdi: Çarpıtıyorsunuz Beşiktaş'ta durağa daldıktan sonra yolcuları bıçaklayan otobüsün şoförü denizden çıkarılırken "Öldürün beni" diye bağırdı Beşiktaş'ta halk otobüsünün durağa girdiği olayda bir kişi hastanede hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 06:48:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Danıştay Başkanı Güngör, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin'de ziyaretlerde bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]