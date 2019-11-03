Danıştay Başkanı Güngör, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin'de ziyaretlerde bulundu

Danıştay Başkanı Zerrin Güngör ile beraberindekiler, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin'i ziyaret etti.

Gaziantep Bölge İdare Mahkemesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Güngör ile beraberindeki daire başkanları Fethi Aslan, Mehmet Ali Samur, Emin Sınmaz, Hamit Ümit Aksoy, Danıştay Genel Sekreteri Cevdet Erkan ve Danıştay üyelerinin bulunduğu heyet, Gaziantep'e geldi.

Danıştay Başkanı Güngör ve beraberindeki heyet, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Yüksel Navdar'ı ziyaret etti.

Ziyarette, Güngör, uygulama ile işleyişe ilişkin görüş ve önerileri dinledi.

Daha sonra Şanlıurfa ve Mardin'e giden heyet, bu kentlerdeki tarihi ve kültürel mekanları ziyaret etti.

Danıştay Başkanı Güngör, bölgenin huzur ve sükunet içerisinde olmasından duyduğu memnuniyeti belirterek, toplumdaki bu ortamın hukuk sisteminde yapılan reformlarla daha da sağlamlaşacağını, adalete olan güvenin tam ve sürekli olarak tesis edileceğini kaydetti.

Adalet, hakkaniyet ve bağımsız yargının önemini vurgulayan Güngör, mahkemelerin işleyişinden duyduğu memnuniyetini ifade etti.