Danıştay Başkanı Yiğit, Danıştayın kuruluşunun 154. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Danıştay Başkanı Yiğit, Danıştayın kuruluşunun 154. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti

09.05.2022 17:52
Danıştay Başkanı Yiğit, Danıştayın kuruluşunun 154. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit ve beraberindeki heyet, Danıştayın kuruluşunun 154. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit ve beraberindeki heyet, Danıştayın kuruluşunun 154. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Yiğit başkanlığındaki Danıştay ve idari yargı mensuplarından oluşan heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

Zeki Yiğit'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu.

Beraberindekilerle Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Yiğit, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Yüce Atatürk, bir buçuk asrı aşan geçmişi ile devletimizin temel kurumlarından olan Danıştayımızın kuruluşunun 154. yılını kutlamanın gururunu yaşadığımız bu özel günde, Danıştay ve idari yargı mensupları olarak manevi huzurunuzdayız.

Hukukun üstünlüğü ilkesinin, temel insan haklarının korunmasının, adaletin toplumsal yaşama hakim kılınmasının ve hızlı ve etkin işleyen bir yargı sisteminin tesisinin, gösterdiğiniz çağdaş uygarlık hedefinin gereklerinden olduğunun bilincindeyiz.

Bu bilinçle, milletimizin adalet beklentisini hızlı ve etkin bir şekilde karşılamak için yetkin ve özverili, bağımsızlık ve tarafsızlık değerlerine derinden bağlı mensuplarımızla çalışmaya devam ediyoruz.

Hukuk devletini ve adalete olan güveni kalıcı kılmak ve bu suretle kurduğunuz Türkiye Cumhuriyeti'ni daha ileriye taşımak için üzerimize düşen tüm görevleri yerine getirme azim ve kararlılığında olduğumuzu huzurlarınızda ifade ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle sizi şükran duygularımızla ve rahmetle anıyoruz."

Danıştay Başkanı Yiğit, Danıştayın kuruluşunun 154. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti
Danıştay Başkanı Yiğit, Danıştayın kuruluşunun 154. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti
Danıştay Başkanı Yiğit, Danıştayın kuruluşunun 154. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti
Danıştay Başkanı Yiğit, Danıştayın kuruluşunun 154. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti
Danıştay Başkanı Yiğit, Danıştayın kuruluşunun 154. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti

YORUMLAR
500

Danıştay Başkanı, Zeki Yiğit, Anıtkabir, Danıştay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Danıştay Başkanı Yiğit, Danıştayın kuruluşunun 154. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika


Son Dakika
17:56 İş insanı Mehmet Birgen, kendisinden 45 yaş küçük Ukrayna'nın tescilli güzeli ile dünya evine girdi
17:55 Başakşehir'den şaşırtan transfer! Kongolu futbolcuyu renklerine bağladılar
17:36 İmamoğlu'nun "Vız gelir tırıs gider" sözünün sonuçları ağır oldu! Sosyal medyada takipçi sayısı bir anda düştü
17:35 Erling Haaland'ın takımı netleşti! Yılda 30 milyon euro kazanacak
17:34 Kargo hırsızlığı yapan kadının bir anda göğsü açıldı! O anlar evin güvenlik kamerasına kaydedildi!
17:31 Haiti'de bir çete, 8'i Türk vatandaşı olmak üzere 17 kişiyi fidye için kaçırdı
17:30 Gözaltına alınan Alparslan Kuytul tutuklandı
17:08 Hakan Çalhanoğlu'ndan 2.5 milyonluk dava! Milli Takım ana sponsoru kripto para platformunu suçladı
17:05 Memur ve emeklinin merakla beklediği 3600 ek gösterge toplantısı ileri bir tarihe ertelendi
16:42 Nuri Şahin hedefini açıkladı: Hayalim Borussia Dortmund'u çalıştırmak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 18:33:30. #1.13#
SON DAKİKA: Danıştay Başkanı Yiğit, Danıştayın kuruluşunun 154. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement