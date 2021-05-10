Danıştay Başkanı Yiğit'ten 153. kuruluş yılı mesajı Açıklaması - Son Dakika

Danıştay Başkanı Yiğit'ten 153. kuruluş yılı mesajı Açıklaması

10.05.2021 12:45
Danıştay Başkanı Yiğit'ten 153. kuruluş yılı mesajı Açıklaması, System.String[]

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, evrensel hukuki değerler ile milli değerleri bir arada gözeterek hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi yolundaki özverili gayretlerini daha ileriye taşımayı amaçladıklarını bildirdi.

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, evrensel hukuki değerler ile milli değerleri bir arada gözeterek hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi yolundaki özverili gayretlerini daha ileriye taşımayı amaçladıklarını bildirdi.

Yiğit, Danıştayın 153'üncü kuruluş yılı ile Danıştay ve İdari Yargı Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yiğit, 10 Mayıs 1868'de Sultan Abdülaziz'in fermanıyla kurulan, 1,5 asırlık tecrübesiyle hukukun gelişmesine katkı sağlayan Danıştayın 153. kuruluş yıl dönümüne erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Yapılması planlanan tören ve bilimsel sempozyumu, Kovid-19 salgını nedeniyle ertelediklerini kaydeden Yiğit, salgının etkisinin azaldığı günlerde söz konusu etkinlikleri kapsamlı şekilde gerçekleştireceklerini bildirdi.

İdarenin işlem ve eylemlerinin yargısal denetiminin hukuk devletinin en önemli unsurlarından biri olduğuna dikkati çeken Yiğit, insan haklarını esas alan, bağımsız, tarafsız ve adil bir yargılama faaliyeti yürüten idari yargı düzeninin, devletin toplumsal barış ve refahının temelini oluşturduğunu ifade etti.

Yiğit, idari yargı düzeninin ayrıca yargı denetiminin aydınlatıcı, yol gösterici ve tamamlayıcı etkileriyle idareyi güçlendirdiğini, hayatın her alanında standartların adalet eksenli yükselmesine hizmet ettiğinin altını çizerek, "Yüksek İdare Mahkemesi olarak en temel amacımız, evrensel hukuki değerler ile aziz milletimizin tarihi, kültürel ve milli değerlerini bir arada gözeterek adaletin ve hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi yolundaki özverili gayretimizi daha da ileriye taşımaktır." değerlendirmesinde bulundu.

İdari yargıda içtihat birliğini sağlayarak vatandaşların yargıya güveninin pekişmesi ve idari yargı düzeninin tutarlı şekilde işlemesini sağlayan Danıştayın sorumluluklarının farkında olduğunu vurgulayan Yiğit, bu kapsamda Yüksek Mahkemenin bünyesinde İçtihat, Raporlama ve İstatistik Birimi'nin kurulduğunu bildirdi.

Bu birimin, içtihat farklılıklarının önlenmesine yönelik önerilerde bulunma, istatistik ve rapor hazırlama gibi fonksiyonlarıyla faaliyetine başladığı bilgisini veren Yiğit, şunları kaydetti:

"Yargıya güveni güçlendirmenin en temel unsurları şeffaflık ve erişilebilirliktir. Yargılama faaliyetinde şeffaflık ve erişilebilirlik gerektiren birçok safha bulunmaktadır. Bunlardan biri olan gerekçeli kararların anonimleştirilerek internet sitemizde erişime açmak suretiyle kamuoyunun istifadesine sunulmasına da başlanılmıştır. Danıştay, yargısal faaliyetlerinin yanı sıra bilimsel, teknolojik ve sosyal yenilikleri de yakından takip etmektedir. İdari yargı ve insan hakları komisyonları ile idari yargıcın güncel sorunlarına yönelik çalışmalar yaparak savcı ve hakimlerimizin farkındalığını artırmaktadır. Temel hak ve özgürlüklerin yargılama pratiğinde karşılık bulmasını sağlarken komisyon çalışmaları neticesinde yayımladığı eserler ile idari yargıya akademik anlamda da katkı sunmaktadır."

78 bin 158 uyuşmazlık dosyası karara bağladı

Kovid-19 salgınının olumsuz etkilerinin toplumsal hayatın her alanında hissedildiği bu dönemde adalet hizmetinin aksamaması için gerekli tedbirleri aldıklarına dikkati çeken Yiğit, ivedi işlerde aksama yaşanmaması amacıyla esnek ve uzaktan çalışma modelinin yanı sıra heyet odalarında mesafe ve hijyen kurallarına uygun düzen oluşturularak faaliyetlerine devam ettiklerini belirtti.

Danıştayın anayasal görevini mevcut iş yükü altında dahi üstün gayret, özveri ve titizlikle yerine getirdiğini bildiren Yiğit, "Yüksek Mahkememiz, 2020 yılında gelen dosya sayısından daha fazla dosyayı inceleyerek 78 bin 158 uyuşmazlığı karara bağlamış, gelen dosya sayısının üstünde, yüzde 107 gibi bir oranla karşılanmasını sağlamıştır." bilgisini paylaştı.

Danıştayın 153. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle yoğun iş yükü altında her koşulda fedakarca görev yapan savcı, tetkik hakim ve idari personeline teşekkürlerini sunan Yiğit, mesajını şöyle tamamladı:

"Emekliye ayrılan kıymetli meslek mensupları ile savcı, tetkik hakimi ve idari personelimize de hizmetlerinden dolayı ayrıca teşekkür eder, sonraki hayatlarında sağlık, mutluluk ve esenlikler temenni ederim. Kovid-19 ile mücadelenin gerçek kahramanlarını burada anmadan geçmek vefasızlık olur. Özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarımıza ve salgınla mücadelede emeği geçen herkese şükranlarımı sunarım.

Salgın nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, geride kalan yakınlarına başsağlığı dilerim."

Danıştay Başkanı, Zeki Yiğit, Danıştay, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Danıştay Başkanı Yiğit'ten 153. kuruluş yılı mesajı Açıklaması - Son Dakika


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