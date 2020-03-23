Danıştay Başkanlığı seçimi ertelendi - Son Dakika

Danıştay Başkanlığı seçimi ertelendi
6 saat önce
Yaş haddinden emekliye ayrılan Zerrin Güngör'den boşalan Danıştay Başkanlığı için 25 Mart Çarşamba günü yapılması planlanan seçim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelendi.
Yaş haddinden emekliye ayrılan Zerrin Güngör'den boşalan Danıştay Başkanlığı için 25 Mart Çarşamba günü yapılması planlanan seçim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelendi.
Yaş haddinden 20 Mart Pazartesi günü emekli olan Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Kovid-19 önlemleri kapsamında Danıştayda sade bir törenle uğurlanmıştı.
Önlemler kapsamında, 25 Mart Çarşamba günü yapılması planlanan seçim de ertelendi.
Seçimin ne zaman yapılacağı konusunda tarih belirlenmedi.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 04:04 Kaynak: AA
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