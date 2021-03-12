Öğrenci andının okunmasını yürürlükten kaldıran yönetmeliğin iptaline karar veren Danıştay 8. Dairesi'nin kararı bozuldu. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nda 11'e karşı 4 oyla alınan kararın gerekçesi önümüzdeki günlerde yazılacak. Bu kararın ardından dosya yeniden Danıştay 8. Dairesi'ne gönderilecek. Daire, karara uymak zorunda.

Danıştay 8. Dairesi, öğrenci andını kaldıran yönetmelik hükmünü iptal ederken, Milli Eğitim Bakanlığı yürütmesinin durdurulmasını istemişti. İki yılı aşkın bir zamandır Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu gündeminde bulunan dosya geçtiğimiz ay karara bağlandı.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin "Öğrenci Andı" başlıklı 12. maddesini yürürlükten kaldıran düzenlemenin iptaline karar verdi. Bu kararın ardından artık okullarda öğrenci andı okunmayacak.

Son Dakika › Güncel › Danıştay'dan Andımız için nihai karar: Artık okunmayacak - Son Dakika

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