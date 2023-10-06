İBB haklı bulundu! Danıştay, bakanlığın havalimanı taşımacılığıyla ilgili düzenlemesini iptal etti - Son Dakika

İBB haklı bulundu! Danıştay, bakanlığın havalimanı taşımacılığıyla ilgili düzenlemesini iptal etti

İBB haklı bulundu! Danıştay, bakanlığın havalimanı taşımacılığıyla ilgili düzenlemesini iptal etti
Son Güncelleme: 06.10.2023 14:50

Danıştay, İBB'nin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın havalimanlarına yönelik taşımacılık yapan araçlarla ilgili yönetmelik değişikliği hakkında açtığı davayı karara bağladı. İBB'yi haklı bulan yüksek mahkeme, araçların kalkış yerlerini, ara durak ve bindirme ceplerini belirleme yetkisini büyükşehirlerden alıp il mülki idarelerine veren yönetmelik değişikliğini iptal etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 2020 yılında Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte yaptığı değişiklik İBB tarafından yargıya taşınmıştı. İBB, ilgili kararın 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanuna ve il mülki idarelerine verilen yetkinin büyükşehir belediyeleri koordinasyon merkezleri yönetmeliği hükümleri ile belirlenmesi gerekliliği nedeniyle düzenlemenin iptalini istemişti. Davayı gören Danıştay 8. Dairesi, araçların kalkış yerlerini, ara durak ve bindirme ceplerini belirleme yetkisini büyükşehirlerden alıp il mülki idarelerine veren yönetmelik değişikliğini iptal etti.

HUKUKA AYKIRI BULUNDU

Danıştay kararında, kanunla belediyelere verilen yetkinin yönetmelik ile belediyenin yetkili karar mercilerinden alınarak doğrudan mülki idare amiri yetkisine bırakılmasının hukuka aykırılığına vurgu yapıldı. Ulaşım ve toplu taşıma ile ilgili hususlarda karar alma ve tasarrufta bulunma yetkisinin belediyelere ait olduğu belirtildi.

İBB: KARAR EMSAL TEŞKİL EDİYOR

İBB'den yapılan açıklamada "Karar bu yönüyle, UKOME'nin yapısını değiştiren yönetmelik davası için de emsal teşkil ediyor" denildi.

HANGİ DÜZENLEMELER İPTAL EDİLDİ?

Mahkeme, Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in 4. fıkrası ile, esas Yönetmeliğin 41. maddesine eklenen 16. fıkrasının "….Yapılacak taşımanın gerçekleşeceği taşıma hattındaki kalkış yeri/noktası, ara durak, indirme/bindirme cepleri ve varış yeri/noktaları, faaliyet yapılacak il/illerinmülki idare amirlerinin izni ile belirlenir ve bu nokta/yerler için, bu maddenin on ikinci fıkrasında belirtilen zorunluluk ve 58 nci maddenin birinci fıkrasının a bendindeki zorunluluk ile …" ibaresini hukuka uygun bulmayarak iptaline hükmetti.

Dava konusu yönetmelik maddesinin "…taşıma hattındaki kalkış yeri/noktası, ara durak, indirme/bindirme cepleri ve varış yeri/noktalarının faaliyet yapılacak il/illerin mülki idare amirlerinin izni ile belirlenir…" ibaresi ile dava konusu madde de geçen "...bu nokta/yerler için, bu maddenin onikinci fıkrasında belirtilen zorunluluk... aranmaz " ibareleri de yine hukuka uygun bulunmayarak iptaline karar verildi. Yönetmelik maddesindegeçen "...ve 58 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendindeki zorunluluk.... aranmaz" ibaresi de iptal edildi.

ulaştırma ve altyapı bakanlığı, Abdülkadir Uraloğlu, İmamoğlu, Hukuk, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Hukuk İBB haklı bulundu! Danıştay, bakanlığın havalimanı taşımacılığıyla ilgili düzenlemesini iptal etti - Son Dakika


Son Dakika
15:30 Testler yapıldı, uygulamaya geçiliyor! TFF'den çok konuşulacak VAR kararı
15:05 Yeşil Sol Parti'den TSK'nın sınır ötesi operasyonlarına tepki! Muhalefete de çağrı yaptılar
14:56 Suriye'nin kuzeyindeki hedeflere yönelik hava harekatının detayları ortaya çıktı
14:43 İBB haklı bulundu! Danıştay, bakanlığın havalimanı taşımacılığıyla ilgili düzenlemesini iptal etti
14:42 Azerbaycanlı gazeteciden zirveye damga vuran ''Karabağ'' sorusu! AB Konseyi Başkanı Michel cevap veremedi
14:35 Sandığa gidecek olan Beşiktaş'ta Çebi'nin ilk rakibi Hasan Arat
14:28 Şarkıcı Yusuf Güney, kira artışları nedeniyle Türkiye'yi terk ediyor
14:20 Dışişleri'nden, ABD tarafından Suriye'de düşürülen SİHA ile ilgili ilk açıklama
14:11 Terör örgütünün sözde suikast birim sorumlusu öldürüldü
13:58 Beşiktaş, İstanbulspor maçına Burak Yılmaz yönetiminde çıkıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2023 15:44:39. #1.11#
SON DAKİKA: İBB haklı bulundu! Danıştay, bakanlığın havalimanı taşımacılığıyla ilgili düzenlemesini iptal etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement