Danıştay'ın Zeytin Kararının Ayrıntısı Belli Oldu: "Tahrip Olan Alanların Eski Haline Getirilmesi Mümkün Değil" - Son Dakika
Üye Girişi

Danıştay'ın Zeytin Kararının Ayrıntısı Belli Oldu: "Tahrip Olan Alanların Eski Haline Getirilmesi Mümkün Değil"

29.04.2022 12:16

Danıştay 8. Daire’nin zeytinlik alanları madencilik faaliyetine açan yönetmelik değişikliğine verdiği yürütmeyi durdurma kararını ayrıntısı ortaya çıktı. Daire, yönetmelik değişikliğiyle zeytinlerin taşınmasının ardından sahanın rehabilite edilmesinde sadece madencinin taahhütnamesine güvenilmesini eleştirdi. Kararda, “Dava konusu düzenleme ile zeytinlik alanlarda, zeytinlerin sökülmek ve taşınmak ya da sökme ve taşıma yoluna dahi gidilmeksizin madencilik faaliyeti yürütülmesine imkan tanındığından, sökülen ve taşınan ya da madencilik faaliyeti nedeniyle tahrip olan alanların eski hale getirilmesinin mümkün olmaması sebebiyle Yönetmeliğin uygulanmasının telafisi güç ve imkansız zararlar doğuracağı açıktır” dedi.

Danıştay 8. Daire'nin zeytinlik alanları madencilik faaliyetine açan yönetmelik değişikliğine verdiği yürütmeyi durdurma kararını ayrıntısı ortaya çıktı. Daire, yönetmelik değişikliğiyle zeytinlerin taşınmasının ardından sahanın rehabilite edilmesinde sadece madencinin taahhütnamesine güvenilmesini eleştirdi. Kararda, "Dava konusu düzenleme ile zeytinlik alanlarda, zeytinlerin sökülmek ve taşınmak ya da sökme ve taşıma yoluna dahi gidilmeksizin madencilik faaliyeti yürütülmesine imkan tanındığından, sökülen ve taşınan ya da madencilik faaliyeti nedeniyle tahrip olan alanların eski hale getirilmesinin mümkün olmaması sebebiyle Yönetmeliğin uygulanmasının telafisi güç ve imkansız zararlar doğuracağı açıktır" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Maden Yönetmeliği'nde yaptığı değişiklikle zeytinlik alanlarında madencilik faaliyeti yürütülmesi mümkün hale gelmişti. Buna karşı Danıştay'da yürütmeyi durdurma talepli iptal davası açılmıştı. Danıştay 8. Daire'nin Çiftçi Sen'in açtığı davada verdiği yürütmeyi durdurma kararının ayrıntıları belli oldu.

Daire kararında Bakanlığın yetkisinde olan alanlarda yönetmelik çıkarma yetkisi olduğunu anımsatarak, Bakanlığın yaptığı yönetmelik değişikliğinin içeriğini şöyle açıkladı:

"Davalı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından çıkarılan Yönetmelik değişikliği ile özetle; ülkenin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yürütülen madencilik faaliyetlerinin tapuda zeytinlik olarak kayıtlı olan alanlara denk gelmesi halinde faaliyetlerin başka alanlarda yürütülmesinin mümkün olmadığı durumda madencilik faaliyeti bitiminde sahanın rehabilite edileceğine ve eski hale getirileceğine ilişkin taahhütte bulunulması halinde zeytin sahasının madencilik faaliyeti yürütülecek kısmının taşınmasına, sahada madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine kamu yararı dikkate alınarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca izin verileceği düzenlenmiştir."

Daire kararında Maden Kanunu'na atıfta bulunarak, zeytinlik alanlarda sadece Tarım ve Orman Bakanlığı'nın izniyle zeytinyağı fabrikaları ve küçük ölçekli tarımsal sanayi işletmelerine izin verildiğini ve belediye sınırları içindeki zeytinlik sahaların imar hudutları içine alınması halinde, altyapı ve sosyal tesisler dahil, en fazla yüzde onu kadarlık kısmının yapılaşmaya açılabileceğini anımsattı.

SADECE TAAHHÜTNAME

Daire, Bakanlığın yönetmelik değişikliğine ilişkin "… gerek Maden Kanununda yer alan ilgili kanun hükümlerine göre alınacak izinleri zorunlu tutan hüküm gerekse Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun ile getirilen yasaklama ve sınırlandırmalar göz ardı edilerek, zeytinlik alanlardaki zeytinlerin sökülüp taşınması, başka yere dikilmesi, taşımanın mümkün olmaması halinde ise doğrudan madencilik faaliyetine başlanılarak faaliyetin sonunda sahanın rehabilite edilip eski haline getirilmesi yönünde madencinin vereceği taahhütname ve davalı bakanlığın izni, bu alanlarda madencilik faaliyeti yürütülmesi için yeterli görülmüştür" denildi.

"DAVALI İDARENİN İDDİASI YERİNDE GÖRÜLMEDİ"

Daire, Bakanlığın yönetmelik değişikliğine ülkenin artan enerji ihtiyacını yerli kaynaklarla karşılama amacını gerekçe gösterdiğini aktararak, "3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun uyarınca korunma altında bulunan zeytinlik sahalardaki faaliyetlerin Kanun ile düzenlenmesi gerektiği ve esasen davalı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bu alanı kendi başına yönetmelik ile düzenleme yetkisi bulunmadığından davalı idarenin bu iddiası yerinde görülmemiştir" diye kanaate vardı.

"Yönetmelik değişikliği ile zeytinlik alanlarda madencilik faaliyetine davalı İdarenin izni ve madencinin taahhütnamesi ile olanak sağlayan düzenlemede hukuka uyarlık görülmemiştir" diyen Daire, yürütmeyi durdurma gerekçesini şöyle açıkladı:

"Dava konusu düzenleme ile zeytinlik alanlarda, zeytinlerin sökülmek ve taşınmak ya da sökme ve taşıma yoluna dahi gidilmeksizin madencilik faaliyeti yürütülmesine imkan tanındığından, sökülen ve taşınan ya da madencilik faaliyeti nedeniyle tahrip olan alanların eski hale getirilmesinin mümkün olmaması sebebiyle Yönetmeliğin uygulanmasının telafisi güç ve imkansız zararlar doğuracağı açıktır."

(Görüntü: Arşiv)

Danıştay'ın Zeytin Kararının Ayrıntısı Belli Oldu: Tahrip Olan Alanların Eski Haline Getirilmesi Mümkün Değil
Danıştay'ın Zeytin Kararının Ayrıntısı Belli Oldu: Tahrip Olan Alanların Eski Haline Getirilmesi Mümkün Değil
Danıştay'ın Zeytin Kararının Ayrıntısı Belli Oldu: Tahrip Olan Alanların Eski Haline Getirilmesi Mümkün Değil
Danıştay'ın Zeytin Kararının Ayrıntısı Belli Oldu: Tahrip Olan Alanların Eski Haline Getirilmesi Mümkün Değil

YORUMLAR
500
İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı için Danıştay Savcısı açıklamada bulundu: Karar hukuka aykırı İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı için Danıştay Savcısı açıklamada bulundu: Karar hukuka aykırı Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Güllü'den, 'İstanbul Sözleşmesi' Açıklaması: 'İptal Kararı Çıktığı Anda Türkiye 10 Basamak Yukarı Çıkar' Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Güllü'den, 'İstanbul Sözleşmesi' Açıklaması: 'İptal Kararı Çıktığı Anda Türkiye 10 Basamak Yukarı Çıkar'

zeytinlik alanları, Madencilik, Danıştay, Zeytin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Danıştay'ın Zeytin Kararının Ayrıntısı Belli Oldu: 'Tahrip Olan Alanların Eski Haline Getirilmesi Mümkün Değil' - Son Dakika


Son Dakika
13:17 Liseli öğrencileri saç başa kavga etti, bazı arkadaşları ise o anları çekirdek yiyerek izledi
13:17 İzmir'de alkışlanacak davranış! Aracını durdurup yerdeki Türk bayrağını aldı
13:14 Esra Erol, canlı yayına çıkmak istemeyen konuğunun yanına çıplak ayakla koştu! Görenler dönüp bir daha baktı
12:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel hakkında konuştu: Avukatlarımız davaları açacaklar
12:56 İBB; İstanbul'da bayram tatilinde toplu ulaşımın 4 gün ücretsiz olduğunu duyurdu
12:52 Ali Babacan, seçim kararı hakkında konuştu: Kurulacak hükümete hazırlanıyoruz!
12:38 Kayınpederini öldürdü, boşanmak üzere olduğu eşiyle birlikte 4 kişiyi de yaraladı
12:37 Tarih de belli oldu, isim de: Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını Meral Akşener Kurban Bayramı'nda açıklayacak!
12:34 Boşandığı kadını ve sevgilisini, arabalarında taradı: İki sevgili öldü, saldırgan eski koca her yerde aranıyor
12:06 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Suudi Arabistan göndermesi: Koşa koşa katille kucaklaşmaya gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 13:20:57. #1.12#
SON DAKİKA: Danıştay'ın Zeytin Kararının Ayrıntısı Belli Oldu: "Tahrip Olan Alanların Eski Haline Getirilmesi Mümkün Değil" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement