Son dakika gündem: Danıştay, 'İstanbul Sözleşmesi' davasında kararını açıkladı - Son Dakika
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Son dakika gündem: Danıştay, 'İstanbul Sözleşmesi' davasında kararını açıkladı

19.07.2022 16:28
Son dakika gündem: Danıştay, 'İstanbul Sözleşmesi' davasında kararını açıkladı

Son dakika haber... Danıştay 10. Dairesi, İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin 20 Mart 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararının iptal istemini reddetti.

Danıştay 10. Dairesi, İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin 20 Mart 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararının iptal istemini reddetti.

Kamuoyunda İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen 'Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi', Türkiye Cumhuriyeti bakımından 20 Mart 2021'de Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile feshedildi. Bunun üzerine kararın iptali ve yürütmenin durdurulması yönünde Danıştay'a çok sayıda dava açıldı.

Danıştay, 'İstanbul Sözleşmesi' olarak bilinen 'Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin feshedilmesi kararının iptali istemiyle açılan davanın son duruşması Danıştay'da görülmüştü. Davada Danıştay 10. Ceza Dairesi tarafından alınan kararda 'İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi kararının iptali istemiyle açılan davadaki kararın adli tatilden önce açıklanacağını duyurmuştu.

İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararına karşı açılan davaları duruşmalı gören Danıştay 10. Dairesi, sözleşmenin feshine ilişkin 20 Mart 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararının iptali istemli incelemesini tamamladı. Açıklanan kararda Daire, Cumhurbaşkanı Kararının iptal istemini oy çokluğuyla reddetti.

(Engin Yağcı - Ahmet Furkan Gülap - İHA)

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Özgür Özel'den 'İstanbul Sözleşmesi' Açıklaması: 'Danıştay'da Açtığım İptal Davası 2'ye Karşı 3 Oyla Reddedildi. Özgür Özel'den 'İstanbul Sözleşmesi' Açıklaması: 'Danıştay'da Açtığım İptal Davası 2'ye Karşı 3 Oyla Reddedildi. İstanbul Sözleşmesi'ni fesheden Cumhurbaşkanlığı kararının iptal talebi Danıştay tarafından reddedildi İstanbul Sözleşmesi'ni fesheden Cumhurbaşkanlığı kararının iptal talebi Danıştay tarafından reddedildi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika gündem: Danıştay, 'İstanbul Sözleşmesi' davasında kararını açıkladı - Son Dakika

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