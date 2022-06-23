Danıştay, 'İstanbul Sözleşmesi' kararının adli tatilden önce açıklanacağını duyurdu - Son Dakika
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Danıştay, 'İstanbul Sözleşmesi' kararının adli tatilden önce açıklanacağını duyurdu

23.06.2022 20:54
Danıştay, 'İstanbul Sözleşmesi' kararının adli tatilden önce açıklanacağını duyurdu

Danıştay, 'İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi kararının iptali istemiyle açılan davadaki kararın adli tatilden önce açıklanacağını duyurdu.

Danıştay, 'İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi kararının iptali istemiyle açılan davadaki kararın adli tatilden önce açıklanacağını duyurdu.

'İstanbul Sözleşmesi' olarak bilinen 'Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin feshedilmesi kararının iptali istemiyle açılan davanın son duruşması Danıştay'da görüldü.

Türkiye, 20 Mart 2021 tarihinde sözleşmeden Cumhurbaşkanlığı kararıyla çekilirken barolar, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partiler kararın iptali için Danıştay'a başvurdu. Yargıtay 10. Dairesince esastan görülen davanın bugünkü duruşmasına Samsun, Kocaeli, Batman, Muğla, Amasya, Antalya, Yalova, Kayseri, Van ve Bursa barolarının yanı sıra bazı sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve avukatları katıldı.

Davacı tarafta yer alan barolar verdikleri beyanlarda Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal hukuk devletinin yanı sıra sözleşmenin ilk imzacısı olduğu, sözleşmeden çekilme kararının anayasaya aykırı olduğu, çekilme kararının Anayasa Mahkemesine taşınması gerektiğini ve milletlerarası sözleşmelerden Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle çekinilemeyeceği ifade etti.

Duruşmada söz alan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü Anlaşmalar Daire Başkanı Emre Topal, takdirin şüphesiz mahkemede olduğunu belirterek, Anlaşmalar bakımından esas olan işlemin onay işlemi olduğunu ve bu işlem törensel bir şekilde nitelendirilmesinin yanlış olduğunu söyledi.

(Engin Yağcı - İHA)

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İstanbul Sözleşmesi Davası Danıştay'da. İstanbul Sözleşmesi Davası Danıştay'da. İstanbul Sözleşmesi Danıştayda. İstanbul Sözleşmesi Danıştayda.
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Danıştay, 'İstanbul Sözleşmesi' kararının adli tatilden önce açıklanacağını duyurdu - Son Dakika

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