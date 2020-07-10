DANIŞTAY KARARI SONRASI AYASOFYA ÖNÜNDE TOPLANAN VATANDAŞLARIN BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR - Son Dakika

DANIŞTAY KARARI SONRASI AYASOFYA ÖNÜNDE TOPLANAN VATANDAŞLARIN BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Danıştay'ın, 1934'teki Bakanlar Kurulu'nun camiden müzeye dönüştürülmesi kararını iptal etmesinin ardından Ayasofya önünde toplanan vatandaşların bekleyişi devam ediyor.

Danıştay'ın, 1934'teki Bakanlar Kurulu'nun camiden müzeye dönüştürülmesi kararını iptal etmesinin ardından Ayasofya önünde toplanan vatandaşların bekleyişi devam ediyor. Ayasofya önüne gelenlerin sayısı artarken kararı sevinçle karşılayan vatandaşlar tekbir getiriyor.

Danıştay'ın, 1934'teki Bakanlar Kurulu'nun camiden müzeye dönüştürülmesi kararını iptal etmesinin ardından Ayasofya önünde toplanan vatandaşların bekleyişi devam ediyor. Türk bayraklarıyla Ayasofya önüne gelen ve kararı sevinçle karşıladıklarını belirten vatandaşlar tekbir getiriyor. Polis ekipleri ise Ayasofya çevresinde güvenlik önlemlerini artırdı. Güvenlik güçleri belirli aralıklarla drone ile Ayasofya önündeki vatandaşlara sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

ŞU AN İSTANBUL'UN MANEVİ FETHİ

Karar sonrası Ayasofya önüne gelen bir vatandaş, İstanbul'u fiziki olarak 1453'te, manevi olarak 2020'de fethettik. Şu an İstanbul'un manevi fethi. Bütün İslam alemine hayırlı olsun. Zafer Allah'a el açanların. Zafer başını secdeye koyanların diye konuştu. Ayasofya önüne gelen Halil İbrahim Gündüz adlı vatandaş, Fatih Sultan Mehmet şu an rahat uyuyabilir dedi.

Danıştay, Ayasofya, İstanbul, Kabine, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 18:53 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DANIŞTAY KARARI SONRASI AYASOFYA ÖNÜNDE TOPLANAN VATANDAŞLARIN BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR - Son Dakika
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