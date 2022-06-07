Danıştay Savcısı, İstanbul Sözleşmesi'nin Feshinin İptalini İstedi - Son Dakika
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Danıştay Savcısı, İstanbul Sözleşmesi'nin Feshinin İptalini İstedi

07.06.2022 18:27
Danıştay Savcısı, İstanbul Sözleşmesi'nin Feshinin İptalini İstedi

İstanbul Sözleşmesi’nin feshine karşı açılan davada Danıştay Savcısı, fesih işleminin iptalini istedi. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü Anlaşmalar Daire Başkanı Emre Topal, feshin iptalini isteyen kadınların savunmalarına karşı “Gayri ciddi iddialar” dedi. Topal’a yanıt veren avukat Özge Yücel, “Nasıl bu karardan vazgeçildiğini anlattı, ama neden olduğunu anlatmadı” dedi.

İstanbul Sözleşmesi'nin feshine karşı açılan davada Danıştay Savcısı, fesih işleminin iptalini istedi. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü Anlaşmalar Daire Başkanı Emre Topal, feshin iptalini isteyen kadınların savunmalarına karşı "Gayri ciddi iddialar" dedi. Topal'a yanıt veren avukat Özge Yücel, "Nasıl bu karardan vazgeçildiğini anlattı, ama neden olduğunu anlatmadı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul Sözleşmesi'nin feshine karşı Danıştay'da açılan davaların ikinci dizisi bugün yapıldı. Danıştay 10. Daire, bugün fesih kararının iptali için dava açan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kadınlar ve Çocuklar Derneği, SOL Parti, Yargıçlar Sendikası, Malatya, Zonguldak, Çanakkale, Kars, Artvin, Denizli, Kırklareli, Tokat, Aksaray ve Şırnak barolarının başvurularını görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü Anlaşmalar Daire Başkanı Emre Topal, "Bir milletlerarası anlaşmayı sonuçlandıran asıl işlem onay işlemidir" diyerek, bu yetkinin Cumhurbaşkanı'nda olduğunu ve TBMM'nin de sadece "milletlerarası anlaşmanın onaylanmasını uygun bulma yetkisinin olduğunu" söyledi.

Topal'ın konuşması sırasında yargıç, savunmasını hızlı yapmasını istedi. Topal, "Biraz sürecek. Çünkü çok gayri ciddi iddialar var" dedi. Topal, "Biz hep şunu savunduk, milletlerarası anlaşmalar uluslararası hukuk işlemidir. TBMM'nin kabul ettiği iç hukuk kanunu değildir" diye konuştu.

Topal'ın sözlerinin ardından avukat Özge Yücel, "Nasıl bu karardan vazgeçildiğini anlattı ama neden olduğunu anlatmadı" dedi.

Avukat Hülya Gülbahar, Topal'a; "Anayasa'nın 90'ıncı maddesi çok açık. Bunu yorumlamaya gerek yok. Arkadaşların okuması ve okuduğunu anlaması gerekiyor" dedi. Gülbahar insan haklarıyla ilgili olan uluslararası sözleşmelerin kendisiyle çelişen kanunları bertaraf edeceğini söyledi.

Avukat Şenal Sarıhan, taleplerinin yaşam hakkının korunması olduğunu ifade ederek; "Kadınlar yaşam haklarının güvence altın alınmasını, şiddete uğramamak, ikinci sınıf olmamak istiyorlar. Temel haklarla Cumhurbaşkanlığı makamının kararname çıkarma yetkisi yok" diye konuştu. Sarıhan, "Esas olması gereken şey yaşam hakkına sahip çıkmasıdır bu mahkeme kararının" dedi.

"ALLAH KİMSEYİ SAHİBİNİN ADINA SAVUNMA YAPMAYI NASİP ETMESİN"

Malatya Barosu adına konuşan avukat Sibel Suiçmez, Topal'a; "Allah kimseyi sahibinin adına savunma yapmayı nasip etmesin" dedi.

Cumhurbaşkanlığı avukatları iptal talebinin reddini istedi. Danıştay Savcısı, "Dava konusu işlemin iptalinin gerektiğini düşünüyorum" diyerek, fesih işleminin iptalini istedi.

Daire, ileri tarihte karar verilmek üzere duruşmayı sonlandırdı.

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

İstanbul Sözleşmesi, Emre Topal, Danıştay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Danıştay Savcısı, İstanbul Sözleşmesi'nin Feshinin İptalini İstedi - Son Dakika

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