Danıştay Üyeliğine Adalet Bakanı Yardımcısı Kuş'un seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de - Son Dakika
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Danıştay Üyeliğine Adalet Bakanı Yardımcısı Kuş'un seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de

02.06.2022 08:52
Danıştay Üyeliğine Adalet Bakanı Yardımcısı Kuş'un seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de

Danıştay Üyeliğine, Adalet Bakanı Yardımcısı Uğur Kuş'un seçilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Danıştay Üyeliğine, Adalet Bakanı Yardımcısı Uğur Kuş'un seçilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Danıştay Üyeliğine, Adalet Bakanı Yardımcısı Uğur Kuş'un seçilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 155'inci maddesi ile 2575 sayılı Danıştay Kanunun 8 ve 9'uncu maddeleri gereğince gerçekleşti.

Danıştay Genel Kurulu Resmi Gazete'de

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından Genel Kurulunca Danıştay Üyeliğine seçilenler hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Ankara İdare Mahkemesi Başkanı Nurten Çolakoğlu, Hakimler ve Savcılar Kurulu Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Levent Barış Tüfenkci, Konya Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı Kenan Balan, Danıştay Üyeliğine seçildi.

(Mehmet Kalay-İHA)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Danıştay Üyeliğine Adalet Bakanı Yardımcısı Kuş'un seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de - Son Dakika


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