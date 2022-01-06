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Danıştay, yıldırımın neden olduğu ölümde idareyi kusurlu bulmadı - Son Dakika

Danıştay, yıldırımın neden olduğu ölümde idareyi kusurlu bulmadı

06.01.2022 10:57
Danıştay, yıldırımın neden olduğu ölümde idareyi kusurlu bulmadı

Danıştay 10. Dairesi, yıldırım isabet ettiği ağacın devrilmesi sonucu hayatını kaybeden gencin ailesinin tazminat talebini, "idareye yüklenebilecek kusur bulunmadığı" gerekçesiyle reddeden idare mahkemesinin kararını onadı.

Danıştay 10. Dairesi, yıldırım isabet ettiği ağacın devrilmesi sonucu hayatını kaybeden gencin ailesinin tazminat talebini, "idareye yüklenebilecek kusur bulunmadığı" gerekçesiyle reddeden idare mahkemesinin kararını onadı.

Dairenin kararına göre, 30 Temmuz 2013'te kuvvetli fırtınanın etkili olduğu Edirne'de, Meriç nehrinin kıyısında yer alan çay bahçesindeki ağaca yıldırım isabet etti.

İkiye bölünen ağaç, çayevinin çatısına devrildi, enkaz altında kalan 23 yaşındaki U.M. hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralandı.

Genci yakınları, yaşlı ve büyük ağaçların yıkılma tehlikesine karşı gerekli önlemleri almadığı gerekçesiyle idarenin hizmet kusuru bulunduğunu ileri sürerek 50 bin lira destekten yoksun kalma tazminatı, 50 bin lira da manevi tazminat için idare mahkemesine dava açtı.

Bu talebi yerinde görmeyen mahkeme gerekçeli kararında, U.M'nin hayatını kaybetmesine neden olan ağacın hacmi ve ağırlığı itibarıyla devrilmesini önleyebilecek zorunlu ya da makul düzeyde beklenebilecek bir tedbir yönteminin bulunmadığı ifade edildi.

Adli soruşturma neticesinde olayda herhangi bir şahsın sorumluluğunun bulunmadığı yönünde karar verildiği aktarılan gerekçede, olayın meydana geldiği çay bahçesinde, yıldırımdan korunma amacıyla paratoner konulmasının mecburi olmadığı belirtildi.

Paratoner olsa bile ağaca yıldırım düşmesini engelleyip engellemeyeceğinin bilinemediğine işaret edilen kararda, kamu kurumlarının mülkiyetindeki ağaçlara paratoner takılmasına ilişkin emredici bir hükmün bulunmadığı bildirildi.

Bu kapsamda, idari tedbirlerle önlenemeyecek nitelikteki tabiat olayı ile U.M'nin ölümü arasında illiyet bağının olmadığı aktarılan kararda, idarenin olayda hizmet kusuru ya da kusursuz sorumluluğunun bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddedildiği bildirildi.

Danıştay, kararı yerinde buldu

Davacı taraf, idare mahkemesinin kararını temyiz etti. İtiraz dilekçesinde, U.M'nin ölümüne ilişkin Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının verdiği takipsizlik kararının Yargıtay tarafından bozulduğu, çay bahçesi işletmesine yönelik açılan tazminat davasının ise kesinleşmediği gerekçe gösterilerek kararın bozulması istendi.

Temyiz incelemesini yapan Danıştay 10. Dairesi, davacının temyiz istemini reddetti, yerel mahkemenin kararını, usul ve esas yönünden hukuka uygun bularak onadı.

Dairenin kararında, şu değerlendirmeye yer verildi:

"Çay bahçesini işletenler aleyhine adli yargıda açılan davada maddi ve manevi tazminata hükmedilmiş olması özel hukuk anlamındaki sorumluluğun idare hukuku alanında da sorumluluk doğuracağı anlamına gelmemektedir. İdare Mahkemesi kararında da belirtildiği üzere, olayda davalı idareye yüklenebilecek herhangi bir kusur olmadığı gibi davalı idarenin kusursuz sorumluluğunu gerektirecek bir durum da bulunmamaktadır. İncelenen kararın, davanın reddine ilişkin kısmı usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir."

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Danıştay, Mahkeme, Temyiz, Çay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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