Danıştay, Zeytinlik Alanları Madenciliğe Açan Yönetmelik Değişikliğinin Yürütmesini Durdurdu - Son Dakika
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Danıştay, Zeytinlik Alanları Madenciliğe Açan Yönetmelik Değişikliğinin Yürütmesini Durdurdu

24.04.2022 15:21

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, zeytinlik alanlarda madencilik faaliyeti yapılabilmesinin önünü açan yönetmelik değişikliği hakkında Danıştay 8. Daire’nin yürütmeyi durdurma kararı aldığını açıklayarak, “Danıştay zeytini talan etme yönetmeliğine dur demiş oldu” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, zeytinlik alanlarda madencilik faaliyeti yapılabilmesinin önünü açan yönetmelik değişikliği hakkında Danıştay 8. Daire'nin yürütmeyi durdurma kararı aldığını açıklayarak, "Danıştay zeytini talan etme yönetmeliğine dur demiş oldu" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Maden Yönetmeliği'nde yaptığı değişiklikle zeytinlik alanların madencilik faaliyetine açılmasına karşı Danıştay'a açılan davada yürütmeyi durdurma kararı çıktığını duyurdu. Danıştay 8. Daire'nin yürütmeyi durdurma kararını CHP'li Öztunç duyurdu. Ali Öztunç, AKP'nin zeytinlikleri "talan etmek istediğini" savunurken; Danıştay'a, Türkiye Barolar Birliği, CHP ve CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün yönetmelik değişikliğini iptali için dava açtığını anımsattı.

Öztunç, "Danıştay 8. Dairesi nihayetinde yürütmenin durdurulması kararını verdi. Böylece esastan karar verilene kadar herhangi bir işlem yapılmayacak. Esastan görüşülecek olan davanın da nihayete ermesini ve zeytinliklerin kurtarılmasını talep ediyoruz. Yani Danıştay zeytini talan etme yönetmeliğine dur demiş oldu" dedi.

Öztunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise şunları belirtti:

"Danıştay 8. Dairesi zeytinlik alanlarda madenciliğe izin veren yönetmeliğin uygulanmasına dur dedi. Danıştay, yürütmenin durdurulması kararını vererek davayı esastan görüşecek. Kararın gerekçesi ise yönetmeliğin zeytin yasasına aykırı olması."

Danıştay, Zeytinlik Alanları Madenciliğe Açan Yönetmelik Değişikliğinin Yürütmesini Durdurdu
Danıştay, Zeytinlik Alanları Madenciliğe Açan Yönetmelik Değişikliğinin Yürütmesini Durdurdu
Danıştay, Zeytinlik Alanları Madenciliğe Açan Yönetmelik Değişikliğinin Yürütmesini Durdurdu
Danıştay, Zeytinlik Alanları Madenciliğe Açan Yönetmelik Değişikliğinin Yürütmesini Durdurdu

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Cumhuriyet Halk Partisi, Madencilik, Ali Öztunç, Danıştay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

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