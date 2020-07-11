Danıştayın "Ayasofya" kararı - Son Dakika

Danıştayın "Ayasofya" kararı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Danıştay 10. Dairesinin Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesine ilişkin, "Ayasofya'nın ibadete açılmasına sevinmek, bir camiye sevinmekten fazlasıdır.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Danıştay 10. Dairesinin Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesine ilişkin, "Ayasofya'nın ibadete açılmasına sevinmek, bir camiye sevinmekten fazlasıdır. 1500 yıllık bir duruşun 86 yıllık tutsaklık zincirinin kırıldığı gündür bugün." ifadelerini kullandı.

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Erdöl, yaptığı yazılı açıklamada, Ayasofya'nın hüviyetine ve bir mirasın hakikatine kavuştuğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın imzası ile ibadete açılan Ayasofya Camisi bir değişimin değil, bir hakkın teslim edilişinin ifadesidir." değerlendirmesini yaptı.

"Tarih, bu kararı altın harflerle yazacak"

Tarihi ile barışanın geleceğinin de ihya olacağını vurgulayan Erdöl, şunları kaydetti:

"Ayasofya'nın ibadete açılmasına sevinmek, bir camiye sevinmekten fazlasıdır. 1500 yıllık bir duruşun 86 yıllık tutsaklık zincirinin kırıldığı gündür bugün. İlk ikindi ezanıyla semanın parladığı, imanlı gönüllerin genişlediği bu kararla bir tarih geleceğe koşuyor. Ayasofya hüviyetine, bir miras hakikatine kavuştu. Fethin simgesi ve imanlı gönüllerin burukluğu olarak neredeyse bir asırdır kanayan yaramız olan bu emaneti maksadına uygun bir zemine taşıyan aziz devletimize Allah zeval vermesin. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen tüm yetkili ve gönüllülere en içten teşekkür ve dualarımı iletiyorum. Tarih, bu kararı altın harflerle yazacak. Bu tarihi günü görmeyi nasip eden Rabb'ime hamdolsun. Bu karar dört gün sonra anacağımız 15 Temmuz bağımsızlık mücadelesi ile adımları güçlenen Türkiye'nin tüm dış mihrak ve şer odaklarına rağmen kendi iç hukukunu gerçekleştirebilme özgüveni ve istikbal inşasının müşahhas bir ispatıdır. Mazisi ile atisi arasında muazzez bir bağ kuran Büyük Türkiye var oldukça mazlumlar gülecek, zalimler kahrolacaktır."

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Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 09:15 Kaynak: AA

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