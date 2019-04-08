Son Dakika Haberleri: Daniyar İsmayilov, Avrupa Şampiyonu Oldu

Daniyar İsmayilov, Avrupa Şampiyonu Oldu

1 saat önce

Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 67 kiloda mücadele eden Daniyar İsmayilov, koparmada 147 kilo kaldırarak Avrupa şampiyonu oldu.

Daniyar İsmayilov, Avrupa Şampiyonu Oldu, System.String[]
Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 67 kiloda mücadele eden Daniyar İsmayilov, koparmada 147 kilo kaldırarak Avrupa şampiyonu oldu.

Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nın üçüncü gününde 147 kilo kaldırarak Türkiye'ye altın madalya kazandıran İsmayilov'un bu başarısıyla milliler toplam madalya sayısını 13'e çıkardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 09:54 Kaynak: DHA

Gürcistan, Daniyar İsmayilov, Avrupa, Spor
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