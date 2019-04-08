Son Dakika Haberleri: Daniyar İsmayilov'dan Altın Madalya

Daniyar İsmayilov'dan Altın Madalya

55 dakika önce

Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Daniyar İsmayilov, koparmada altın madalya kazandı.

Daniyar İsmayilov'dan Altın Madalya, System.String[]
Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Daniyar İsmayilov, koparmada altın madalya kazandı.

Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde, erkekler 67 kiloda mücadele eden Daniyar İsmayilov, koparmada 147 kiloluk kaldırışıyla altın madalya aldı. Milli sporcu, silkmedeki üç hakkında ise başarısız oldu.

Türkiye'yi erkekler ve kadınlarda 20 sporcunun temsil ettiği şampiyona, 13 Nisan'da sona erecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:35 Kaynak: AA

Daniyar İsmayilov, Spor
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