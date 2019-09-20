Daniyar İsmayilov, koparmada gümüş madalya kazandı
1 saat önce
Dünya Halter Şampiyonası'nda erkekler 67 kiloda Daniyar İsmayilov, koparmada gümüş madalya kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 03:25 Kaynak: İHA
Dünya Halter Şampiyonası'nda erkekler 67 kiloda Daniyar İsmayilov, koparmada gümüş madalya kazandı.
(İHA)
Ciciş Esra Ersoy, Instagram hesabından çırılçıplak fotoğrafını paylaştı "Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz?" anketinde Erdoğan ipi göğüsledi İnternete kavuşan köylüler, davul-zurna ile kutlama yaptı Erdoğan: Yaşanabilir ve marka şehirleri mutlaka kuracağız