Ünlü Youtuber Danla Bilic, 'Tatlıcı' lakaplı sevgilisi Berat Demir'le yollarını ayırdıktan sonra Poyraz Teoman ile birlikte olmaya başlamıştı. Mutluluklarını sık sık sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla gözler önüne seren çiftten üzücü haber geldi.

26 yaşındaki Bilic, sevgilisi ile birlikte yer aldıkları fotoğrafları Instagram hesabından sildi.

İkili, ayrılık sonrası herhangi bir açıklama yapmadı.

AYRILIK SONRASI GECELERE AKTI

Danla Bilic ile yollarını ayıran Poyraz Teman, önceki akşam Selen Görgüzel'in Yılmaz Bektaş ile evliliğinden dünyaya gelen İlknaz Bektaş ile bir gece kulübünde eğlenirken görüntülendi.

Bu görüntü sonrası, "Danla Bilic ile Poyraz Teoman'ın ilişkisi ihanet yüzünden mi bitti?" sorusu akıllara geldi. (D Magazin)

POYRAZ TEOMAN KİMDİR?

Poyraz Teoman, Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun oldu. Teoman aslen Trabzonlu. Bir tane ablası var. Poyraz Teoman'ın babası, bir holdingin yönetim kurulu başkanı.

"YATARAK PARA KAZANMIYORUM"

Öte yandan Danla Bilic, geçtiğimiz haftalarda katıldığı programda bilinmeyenlerini anlatmıştı. "Hiçbir zaman arkadaş çevreme çok fazla YouTuber ya da blogger almamaya çalıştım." diyen Bilic, sanıldığı kadar para kazanmadığını dile getirmişti.

Danla Bilic, "Ben 'Yatarak para kazanıyorsunuz' sözünü hiç anlamıyorum. E öyleyse buyur, sen de yap. Niye duruyorsun? Ayrıca öyle sanıldığı kadar çok para da kazanmıyoruz." demişti.