Son Dakika Haberleri: Danla Bilic'den alkol bağımlılığı itirafı
Son Dakika Magazin Danla Bilic'den alkol bağımlılığı itirafı - Son Dakika Magazin

Danla Bilic'den alkol bağımlılığı itirafı

7 saat önce

Takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Danla Bilic, "Kendini en rezil hissettiğin an?" sorusu üzerine şunları söyledi: "Dün gece. Ben bu aralar büyük bir alkol problemi yaşıyorum, Bağımlılığa doğru giden bir problem. Ailem endişelenmesin, çözemeyeceğim hiçbir problem yok.

Danla Bilic'den alkol bağımlılığı itirafı, System.String[]

Takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Danla Bilic, "Kendini en rezil hissettiğin an?" sorusu üzerine şunları söyledi:


"Dün gece. Ben bu aralar büyük bir alkol problemi yaşıyorum, Bağımlılığa doğru giden bir problem. Ailem endişelenmesin, çözemeyeceğim hiçbir problem yok. İçince saldırganlaşıyorum. Bunların hiçbirini hatırlamıyorum. Dün eve dönüyormuşuz ve arkadaşım Can, 'Karnım acıktı, tantuni söyleyeceğim' demiş. Ben 'G.tün yiyorsa o tantuniyi söylersin' deyip üzerine saldırmışım. Güldüğüme bakmayın; bu olayı sabah duyunca korktum. Neden tantuni yemesini istemiyorum, neden tehdit ediyorum ve neden saldırıyorum?"

Danla Bilic, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 04:18 
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