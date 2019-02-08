Danla Biliç Doğumgününden Kimi Kovdurdu!? Yalan Makinesi #kirliçamaşırlar
1 saat önce
Danla Biliç mi Damla Pirinç mi? Orkun Şıpıtmak mı... bulamadım. Daha fazla espri bulamadım. İzleyin anacım, bu haftanın konuğu DANLA BİLİÇ!
Danla Biliç mi Damla Pirinç mi? Orkun Şıpıtmak mı... bulamadım. Daha fazla espri bulamadım. İzleyin anacım, bu haftanın konuğu DANLA BİLİÇ!
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 07:08 Kaynak: Youtube
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