Danla Biliç Doğumgününden Kimi Kovdurdu!? Yalan Makinesi #kirliçamaşırlar

Danla Biliç mi Damla Pirinç mi? Orkun Şıpıtmak mı... bulamadım. Daha fazla espri bulamadım. İzleyin anacım, bu haftanın konuğu DANLA BİLİÇ!

Danla Biliç mi Damla Pirinç mi? Orkun Şıpıtmak mı... bulamadım. Daha fazla espri bulamadım. İzleyin anacım, bu haftanın konuğu DANLA BİLİÇ!

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