Son Dakika Haberleri: Danla Biliç Doğumgününden Kimi Kovdurdu!? Yalan Makinesi #kirliçamaşırlar

Danla Biliç Doğumgününden Kimi Kovdurdu!? Yalan Makinesi #kirliçamaşırlar

1 saat önce

Danla Biliç mi Damla Pirinç mi? Orkun Şıpıtmak mı... bulamadım. Daha fazla espri bulamadım. İzleyin anacım, bu haftanın konuğu DANLA BİLİÇ!

Danla Biliç mi Damla Pirinç mi? Orkun Şıpıtmak mı... bulamadım. Daha fazla espri bulamadım. İzleyin anacım, bu haftanın konuğu DANLA BİLİÇ!

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 07:08 Kaynak: Youtube

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