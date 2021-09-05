Danla Bilic hayranlarına isyan etti! Son paylaşımında yaşadığı tacizi anlattı

Çektiği makyaj videoları ile adını duyurarak kısa zamanda sosyal medya fenomeni olan Danla Bilic, yaptığı son paylaşımla kendisini taciz boyutunda rahatsız eden hayranlarına sert çıkıştı.

KURYE TAKLİDİ YAPIP KAPISINA GELDİLER

Kendisi ile birlikte arkadaşlarının da taciz edildiğini ifade eden Bilic, güvenliğe kurye olduğunu söyleyerek evinin kapısına gelenlere artık kibar davranmayacağını ifade etti.

"BİR DAHA OLURSA OLAY ÇIKARIRIM"

Ünlü isim konuyla ilgili paylaşımında şunları söyledi:

"Evimin adresini bulup, güvenliğe kurye, kargo taklidi yapıp bir daha evimin kapısına gelen olursa artık kibar davranmam. Aylardır sapık gibi mesaj atıp, arkadaşlarımın özel numaralarını bulup aradınız ses çıkarmadım ama bu artık son radde. Bir daha ne beni ne bir arkadaşımı en ufak mesajla bile rahatsız ederseniz gerçekten olay çıkarırım."