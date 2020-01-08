Danla Bilic ve Aleyna Tilki'nin videosu var mı? Şaşırtan iddialar - Son Dakika
Son Dakika Magazin Danla Bilic ve Aleyna Tilki'nin videosu var mı? Şaşırtan iddialar - Son Dakika Magazin

Danla Bilic ve Aleyna Tilki'nin videosu var mı? Şaşırtan iddialar

6 saat önce

Aleyna Tilki ve Danla Bilic'in öpüştüğünü dair sosyal medyada ortaya atılan iddia gündeme bomba gibi düştü.

Danla Bilic ve Aleyna Tilki'nin videosu var mı? Şaşırtan iddialar, System.String[]

Aleyna Tilki ve Danla Bilic'in öpüştüğünü dair sosyal medyada ortaya atılan iddia gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medyada bir kullanıcı bu iddiayı yazınca herkes ünlü ikilinin adını aratmaya başladı.


Hesap daha sonra yaptığı açıklamada "Aleyna Tilki onu karalamaya çalışan ahlaksız insanlar hakkında dava açmış. O videodaki Aleyna değil ikisi kadar benzeyen başka biriymiş. Fotoğrafları yayınlamıyorum" dedi.

Aleyna Tilki, Danla Bilic, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 01:44 
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