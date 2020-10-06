Danny Welbeck Watford'dan ayrıldı

Welbeck, Manchester United ve Arsenal gibi ekiplerde oynadıktan sonra geçen sezon Watford'a transfer olmuştu.

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