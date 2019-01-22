Son Dakika Haberleri: Danone Su Türkiye Pazarlama Direktörü Gökçe Kunt Oldu

Danone Su Türkiye Pazarlama Direktörü Gökçe Kunt Oldu

1 saat önce

Danone Su Türkiye Pazarlama Direktörlüğü'ne Gökçe Kunt atandı.

Danone Su Türkiye Pazarlama Direktörü Gökçe Kunt Oldu, System.String[]
Danone Su Türkiye Pazarlama Direktörlüğü'ne Gökçe Kunt atandı. Kunt, Hayat Su ve Sırma şirketlerini bünyesinde barındıran Danone Su Türkiye'nin; tüm pazarlama süreçlerine liderlik edecek.

Lisans eğitimini 2001 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Yönetimi bölümünde tamamlayan Kunt, yine aynı üniversitede Pazarlama ve Pazar Araştırması alanında yüksek lisans yaptı.

Kariyerine 2002 yılında Ülker grubunda Ürün Yönetici Yardımcısı olarak başlayan Kunt, burada sırasıyla Ürün Yöneticisi ve Marka Müdürü olarak görev aldı.

Ardından Coca Cola Şirketler Grubu'nda Marka ve Ticari Pazarlama Müdürü, Pazarlama Müdürü ve Pazarlama Direktörü olarak çalıştı.

Kariyeri boyunca pazarlama alanında birçok farklı yöneticilik deneyimi bulunan Kunt, son olarak Grand Vision & Atasun Optik'te Pazarlama Direktörü olarak görev yapıyordu. (Fotoğraflı) - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:51 Kaynak: DHA

Ekonomi
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