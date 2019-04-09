Dans Eden Ayı Görenleri Gülümsetti
1 saat önce
Çin'de bir hayvanat bahçesinde dans ederken kameralara takılan ayının görüntüleri izleyenleri güldürdü.
Çin
'de bir hayvanat bahçesinde dans ederken kameralara takılan ayının görüntüleri izleyenleri güldürdü. Çin'in Tientsin kentindeki bir hayvanat bahçesindeki Tibet ayısının kendi kendine dans etmesi, hayvanat bahçesindekiler tarafından kameralara kaydedildi. Dans eden ayının görüntüleri büyük beğeni toplarken, kısa sürede altına farklı müzikler konarak paylaşılan video, paylaşım sitelerinde on binlerce tık aldı.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:46 Kaynak: İHA
26 Kattan Yere Çakıldı, Mucize Eseri Burnu Bile Kanamadı!
AK Parti Kulislerinde İstanbul İçin Üç Farklı Görüş Öne Çıkıyor
Seçimi Kaybeden HDP'li Sırrı Sakık'tan Çok Konuşulacak Çıkış: Milletvekillerimiz Bizi Yalnız Bıraktı
Ünlü Şarkıcı Suavi, Yerel Seçim Tartışmasına Dahil Oldu, Hem CHP Hem de HDP'ye Selam Çaktı