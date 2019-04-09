Son Dakika Haberleri: Dans Eden Ayı Görenleri Gülümsetti

Dans Eden Ayı Görenleri Gülümsetti

1 saat önce

Çin'de bir hayvanat bahçesinde dans ederken kameralara takılan ayının görüntüleri izleyenleri güldürdü.

Çin'de bir hayvanat bahçesinde dans ederken kameralara takılan ayının görüntüleri izleyenleri güldürdü. Çin'in Tientsin kentindeki bir hayvanat bahçesindeki Tibet ayısının kendi kendine dans etmesi, hayvanat bahçesindekiler tarafından kameralara kaydedildi. Dans eden ayının görüntüleri büyük beğeni toplarken, kısa sürede altına farklı müzikler konarak paylaşılan video, paylaşım sitelerinde on binlerce tık aldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:46 Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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