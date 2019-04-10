Son Dakika Haberleri: Dans Eden Ayı Görenleri Gülümsetti

Dans Eden Ayı Görenleri Gülümsetti

1 saat önce

- Dans eden ayı görenleri gülümsettiPEKİN - Çin'de bir hayvanat bahçesinde dans ederken kameralara takılan ayı, gerçekleştirdiği performansla sosyal medyada viral oldu.

Dans Eden Ayı Görenleri Gülümsetti, System.String[]
- Dans eden ayı görenleri gülümsetti

PEKİN - Çin'de bir hayvanat bahçesinde dans ederken kameralara takılan ayı, gerçekleştirdiği performansla sosyal medyada viral oldu.
Çin'in Tientsin kentindeki bir hayvanat bahçesindeki Tibet ayısının kendi kendine dans etmesi, hayvanat bahçesindekiler tarafından kameralara kaydedildi. Sosyal medyada kısa sürede viral olan Tibet ayısı, internet kullanıcılarının gönlünü kazandı. Kısa sürede altına farklı müzikler konarak paylaşılan video, paylaşım sitelerinde on binlerce tık aldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:17 Kaynak: İHA
Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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