"Dans eden karlar diyarı"na erken yağan kar turizmcileri heyecanlandırdı - Son Dakika

"Dans eden karlar diyarı"na erken yağan kar turizmcileri heyecanlandırdı

07.11.2020 11:33

Türkiye'nin kış turizminde parlayan yıldızı haline gelen ve Kafkasların en iyi kayak merkezi olmayı hedefleyen Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe'de yeni sezon öncesi erken yağan kar turizmcilerin yüzünü güldürdü.

Türkiye'nin kış turizminde parlayan yıldızı haline gelen ve Kafkasların en iyi kayak merkezi olmayı hedefleyen Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe'de yeni sezon öncesi erken yağan kar turizmcilerin yüzünü güldürdü.

Kristal karı nedeniyle "dans eden karlar diyarı" olarak da bilinen ve sarıçam ormanları ile uzun pistleriyle öne çıkan 2 bin 634 rakımlı Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin bulunduğu bölgeye kısa süre önce kar yağdı.

Sonbahar mevsimi olmasına rağmen yörede yağan kar sebebiyle sezon öncesi kayak başta olmak üzere kış turizmi adına umutlanan Cıbıltepe'deki sezon hazırlıkları hızlandırıldı.

Hummalı bir çalışma yapan turizmciler ve otel işletmecileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tesisleri dezenfekte etti.

Her yıl yurt içi ve yurt dışından binlerce kayaksevere ev sahipliği yapan Cıbıltepe, eşsiz doğası ve doğal güzellikleriyle de ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.

Tesislerin zemin ve mekanik bakımları tamamlandı

Sarıkamış Kayak Otelleri Derneği Başkanı Halil Taş, AA muhabirine, 2020-2021 kış sezonu için bütün tesislerde gerekli zemin düzeltmeleri ve diğer mekanik bakımlarının yapıldığını anlattı.

Cıbıltepe'deki teleferik ve telesiyejlerdeki bütün oturaklar ile kapalı turnike sistemlerinin Kovid-19'a karşı dezenfekte edildiğini ifade eden Taş, "Tesisimizi, her açıdan tamamen güvenli hale getirmeye çalışıyoruz, otellerimizde de Kovid-19'a ilişkin gerekli tüm hazırlıklar bitmiş durumda. Güvenli turizm sertifikası ya da diğer güvenlik tedbirleri olsun hepsi hazır halde. Misafirlerin güvenle tatil yapabilmeleri için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Salgın döneminde kayak sporu güvenli yapılabilir

Taş, kayağın pandemi sürecinde güvenli şekilde yapılabileceğini, bu nedenle kayakseverlerin gönül rahatlığıyla Cıbıltepe'ye gelebileceğini dile getirerek, "Kayakta maskeniz, eldiveniniz, içliğinizi her şeyinizi üzerinize alabiliyorsunuz. Sosyal mesafe açısından da bakıldığı zaman kayak son derece elverişli ve güvenli bir spor. Bölge olarak bunun mücadelesini çok verdik. İnşallah bu sene faydalarını göreceğiz." diye konuştu.

Cıbıltepe'ye yeni sezonda ilginin yoğun olduğunu, görüştükleri Rusya acenteleriyle sözleşme aşamasında olduklarını anlatan Taş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnşallah sözleşme imzalandığı zaman 27 Aralık'tan mart ayının sonuna kadar direkt Moskova'dan Kars Harakani Havalimanı'na misafirlerimi charter uçuşla getirebileceğiz. Bu misafirlerimizin bölgeye gelmesi bizler için son derece önemli. Çünkü yaz turizminde döviz olarak ülke ekonomisine katkı veriyor. Kış turizmi bu anlamda biraz geri kaldı ancak misafirlerin kışın da gelmesi ülke ekonomisine faydalı olacak."

Turizmciler Kovid-19'u fırsata çevirmek istiyor

Taş, Cıbıltepe'de yatırım atağı yapıldığına işaret ederek, "Bütün otellerimiz yenilenmeye girdi, ciddi anlamda yatırımlar yapıldı, herkes üstüne düşeni yapıyor. Pandemi sürecini fırsata dönüştürmek istiyoruz. Sarıkamış'ın doğal güzelliklerini, sarıçam ormanlarını, kristal karını her yere tanıtmak istiyoruz. Bu anlamda Kafkasları bir pencere görüyoruz ve biz bu pencereye açıldık. Kovid-19 süreci bizim için bir fırsat olmuş olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kayak merkezinde hizmet veren bir otelin genel müdürü Serkan Tahana da salgına rağmen rezervasyon taleplerinin geçen yılı aratmadığını vurgulayarak, "Bayağı bir talep var. Biz güvenli turizm bölgesi ya da HES kodu uygulaması gibi salgına karşı Bakanlığımızın aldığı bütün kurallara harfiyen uyuyoruz. Bu sene son dakika rezervasyonlarının daha fazla olacağını düşünüyorum. Bütün önlemleri aldık, karın yağıp pistleri örtmesini bekliyoruz ki hemen sezonu açalım." ifadelerini kullandı.

İranlı tur operatörü Hamit Çarkçı ise Cıbıltepe'de sezon öncesi gerekli tüm hazırlıkların tamamlandığını belirterek, "Buradaki incelemelerimi yaptım. Merakla pandemi sürecinin bitmesini bekliyoruz, biter bitmez inşallah İran'dan gruplarımızı buraya getireceğiz. Daha önce gelmeyen müşterilerimiz buranın doğası, kar kalitesini çok merak ediyor, gelen müşteriler de buranın doğasına, karına bayılıyor. Onun için Sarıkamış'ı tercih ediyorlar." açıklamasında bulundu.

Kış Turizmi, Sarıkamış, Kayak, Kars, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Dans eden karlar diyarı'na erken yağan kar turizmcileri heyecanlandırdı - Son Dakika


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