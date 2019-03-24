Son Dakika Haberleri: Dans Ederek Çöp Topladılar

Dans Ederek Çöp Topladılar

37 dakika önce

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Bizim Çocuklarımız Sanat Kültür ve Doğa Derneği, 100. Yıl Mahallesi TOKİ konutlarında Roman çocuklarla dans eşliğinde çöp topladı.

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Bizim Çocuklarımız Sanat Kültür ve Doğa Derneği, 100. Yıl Mahallesi TOKİ konutlarında Roman çocuklarla dans eşliğinde çöp topladı.

Bizim Çocuklarımız Sanat Kültür ve Doğa Derneği öncülüğünde Roman çocuklar, Bandırma'da Romanların ikamet ettiği TOKİ konutlarında çevre temizliği yaptı. Dernekte eğitim gören dezavantajlı çocuklarla birlikte yapılan dans ile çevre temizliği Roman sakinlerin de iştirakiyle şenliğe dönüştü. Gün sonunda en çok çöp toplayan gruba çeşitli ödüller takdim edildi.

Bizim Çocuklarımız Sanat Kültür ve Doğa Derneği Başkanı Alev Şengönül, "Roman gençlerimizle birlikte doğaya karşı temizlik ve ona karşı bir akım var. Derneğimiz olarak çocuklarımızla bu akımı başlatalım istedik. Bandırma'da malumunuz 100. Yıl TOKİ konutları çevresinde ciddi anlamda çöp birikintisi var. Bu çöpleri çocuklarımızla birlikte topladık. Bundan sonra çocuklarımız çöp atma konusunda hassas davranacak. Bunu düzenli hale getirerek Bandırma'nın muhtelif yerlerinde çevre temizliği yapacağız. Yazın Erdek Kapıdağı'nda 10 günlük kamp yapmayı planlıyoruz. Orada da çevreye atılan plastikleri toplayacağız" dedi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 10:33 Kaynak: İHA

Balıkesir, Doğa Derneği, Bandırma, Güncel
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