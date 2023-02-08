Dans ederek depremzedelerle dalga geçen şahsın ifadesi ortaya çıktı

Sosyal medyada yapılan canlı yayında dans ederek depremde zarar gören iller ve vatandaşlar hakkında söylediği sözler gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderilen şüpheli Ceren Özkayalar'ın ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli ifadesinde, "Videoda söylemiş olduğum sözleri psikolojimin bozuk olması nedeniyle söyledim. Yaptıklarımdan çok pişmanım" dedi.

Sosyal medyada yapılan canlı yayında dans ederek depremde zarar gören iller ve vatandaşlar hakkında söylediği sözler gerekçesiyle hakkında başlatılan re'sen soruşturma kapsamında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilen şüpheli Ceren Özkayalar'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı.

Şikayetçi olmaya geldiğini söyledi

Mesleği kuaför olan 41 yaşındaki şüphelinin ifadesinde, "Eşcinsel kişilerin takıldığı sosyal medya platformunda canlı yayın yapıyordum. Bu sırada beni izleyen kişiler bu videoyu kaydederek yayınlamışlardır. Bu videonun sosyal medyada gece vakti arkadaşlarımın haber vermesi üzerine öğrendim. Kişisel bilgilerimin yayılması nedeniyle şikayetçi olmak için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na kendim geldim. Videoda söylemiş olduğum sözleri psikolojimin bozuk olması nedeniyle söyledim. Yaptıklarımdan çok pişmanım, herkesten özür diliyorum. Bütün devletimden, vatandaşlarımdan özür diliyorum. Diyecek başka bir sözüm yok" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL