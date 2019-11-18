Dans ederek eve girip, hırsızlık yapan şüpheliler tutuklandı - yeniden

Dans ederek eve girip, hırsızlık yapan şüpheliler tutuklandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dans ederek girdikleri apartman dairesinde 5 bin lira nakit ve 5 bin lira değerinde altın çaldıktan sonra serbest kalan CY. (14) ile G.K. (14), 30 bin lira değerinde altın çaldıkları Adana'da tutuklandı.

Kadirli ilçesi Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi Beyza 1 adlı siteye gelen C.Y., G.K. ile hamile kadın, dans ederek geldikleri apartmanda bir dairenin zilini çaldı. Kapıyı açan olmayınca ellerindeki malzemeyle açıp girdikleri evde bulunan 5 bin lira para ve 5 bin lira değerinde de altını alan 3 kişi, binadan çıkıp, ortadan kayboldu. Olayın üzerinden 2 gün geçmesinin ardından aynı yöntemle hırsızlık için girdikleri bir binada polis tarafından yakalanan C.Y. ile G.K., hamile olan arkadaşlarının ismini vermedi. C.Y. ve G.K., yaşları küçük olduğu nedeniyle savcıktan serbest kaldı. Hamile hırsızlık şüphelisini arama çalışmaları sürerken, C.Y. ve G.K., aynı suçlardan arandıkları Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

30 BİN LİRALIK ALTIN ÇALMIŞLAR

Merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde bir evden 30 bin lira değerinde altın çalınması olayına karıştıkları güvenlik kameralarından tespit edilen C.Y. ve G.K., Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından sorgularının yapılmasının ardından adliyeye sevk edildi. İki şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.