Dans Federasyonu Başkan Adayı Tuncay: 1 milyon TL bağış yapacağım - Son Dakika

Dans Federasyonu Başkan Adayı Tuncay: 1 milyon TL bağış yapacağım

12.04.2021 15:23
Dans Federasyonu Başkan Adayı Tuncay: 1 milyon TL bağış yapacağım, System.String[]

Türkiye Dans Federasyonu Başkan Adayı Muhammed Abdullah Tuncay, düzenlediği basın toplantısıyla projelerinden ve hedeflerinden bahsetti.

Türkiye Dans Federasyonu Başkan Adayı Muhammed Abdullah Tuncay, düzenlediği basın toplantısıyla projelerinden ve hedeflerinden bahsetti. Tuncay, "İnşallah federasyon başkanı seçildiğimde bu federasyona bir spora adamı, iş insanı olarak da 1 milyon TL bağış yaparak ben bu alanda sponsorluk kültürünü başlatmak istiyorum" dedi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'ndeki basın toplantısında açıklamalarda bulunan Türkiye Dans Federasyonu Başkan Adayı Muhammed Abdullah Tuncay, seçildiği takdirde sponsorluk kültürünü yaygınlaştıracağını vurguladı. Tuncay, "Şimdiye kadar olimpiyatlarda almadığımız başarıları, inşallah 2024'ü hedef koyarak, Türkiye'yi madalya anlamında sportif başarı anlamında hak ettiği yere getirmeliyiz. Ekonomik olarak federasyonumuzun şu anki bütçesi 150-200 bin TL gibi çok komik bir bütçe. Bu bütçeyle asla Türk sporunu ilerletemezsiniz, genişletemezsiniz. Kaynaklarımız hazır, sponsorlarımız hazır. Dersimize iyi çalıştık. Bir spor adamı olarak, sporcu olarak dansın ihtiyaçlarını biliyoruz. Bu ihtiyaçları karşılamak için de aday olduk. Biz beden eğitimciler spor federasyonlarına sahip çıkmalıyız. Çünkü burası bizim bilgilerimizin, becerilerimizin, tecrübelerimizin taçlandığı noktadır. O yüzden ben bir spor adamı olarak, beden eğitimci olarak 'dans seni çağırıyor' diyorum ve yönetimi değişerek, bu federasyonu geliştirmeliyiz. İnşallah federasyon başkanı seçildiğimde bu federasyona bir spora adamı, iş insanı olarak da 1 milyon TL bağış yaparak ben bu alanda sponsorluk kültürünü başlatmak istiyorum. Çünkü özerk federasyonuz. Her şeyi devletten beklemeyeceğiz. Ama devletin bize verdiği en büyük yetki Türkiye Cumhuriyeti ismidir. Bizim de o ismi hak ettiği yere getirmek boynumuzun borcudur" ifadelerini kullandı.

"81 İLDE 81 DANS MEYDANI YAPARAK SPORU HALKIN İÇİNE İNDİRECEĞİZ"Spor federasyonlarının Türkiye'nin tamamına ulaşması gerektiğini dile getiren Muhammed Abdullah Tuncay, sözlerini şöyle sürdürdü: "Spor federasyonlarını incelediğimizde; Türkiye'nin sadece 45 ilinde yaygınlaştığını, 81 ile ulaşamadığını, spor kulüpleri anlamında yığılmanın büyükşehirlerde ve sahil şehirlerinde kaldığını, İç Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da, Doğu Anadolu'da, Doğu Karadeniz'de çok fazla bir atılım içinde olmadığını gördük. Amacımız 81 ilde dansın sportif anlamda algısını, eğitimini çocuklarımıza anaokulundan başlayarak, üniversite hayatları boyunca dansın sportif bileşenlerini, özgüvenini vermek. 81 ilde 81 dans meydanı yaparak sporu, dansı halkın içine, sokağa indirmemiz gerekiyor. Çünkü toplumun artık geriden gelen yeni nesil, Z kuşağı, Y kuşağı dediğimiz nesil, artık onlara çok daha iyi imkanlar sunmalıyız. Onların seviyesine inmeliyiz ve sporun bilimsel anlamda da her noktada bileşenlerini tamamlamalıyız. Üniversitelerde dans sporunun özellikle beden eğitimi bölümlerinde mutlaka dansın ders olarak okutulması, branş olarak seçilmesi konusunda çalışmalar başlatacağız.""DERSİMİZE İYİ ÇALIŞTIK"Muhammed Abdullah Tuncay, seçildiği takdirde birçok projeye imza atacaklarını kaydetti. Tuncay, "Dersimize iyi çalıştık. Bir spor adamı olarak, sporcu olarak dansın ihtiyaçlarını biliyoruz. Bu ihtiyaçları karşılamak için de aday olduk. Bizler ekibimle spor adamı mantığıyla, spor hukuku, spor işletmeciliği mantığıyla Türkiye Dans Sporları Federasyonu'na aday olduk. Çünkü bildiğiniz gibi spor, kulüplerle ayakta kalan ve bunu yaparken de ailelerin desteği, himayesi çok önemli. Türkiye'deki dans yapısı maalesef algılanma anlamında bir sportif noktada olamadı, hep sanat kısmıyla kaldı. Tabii ki dans bir sanattır ama artık biz sanatın bir üst seviyesine, sportif başarıya çıkmak zorundayız" diye konuştu.

Türkiye Dans Federasyonu Başkan Adayı Muhammed Abdullah Tuncay, basın toplantısı sonrasında TSYD Ankara Şube Başkanı Ercan Ata'ya 2021 Dünya Down Sendromu Yılı ile ilgili bir hediye takdim etti.

Dans Federasyonu Başkan Adayı Tuncay: 1 milyon TL bağış yapacağım
Dans Federasyonu Başkan Adayı Tuncay: 1 milyon TL bağış yapacağım
Dans Federasyonu Başkan Adayı Tuncay: 1 milyon TL bağış yapacağım

Türk Lirası, Türkiye, Ankara, Dans, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Dans Federasyonu Başkan Adayı Tuncay: 1 milyon TL bağış yapacağım - Son Dakika Spor


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