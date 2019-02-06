Son Dakika Haberleri: Dans Sporu Bilgi Türkiye Şampiyonası Başlıyor

Dans Sporu Bilgi Türkiye Şampiyonası Başlıyor

15 dakika önce

- İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin sponsor olduğu 'Dans Sporu BİLGİ Türkiye Şampiyonası' için geri sayım başladı.

Dans Sporu Bilgi Türkiye Şampiyonası Başlıyor, System.String[]
- İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin sponsor olduğu 'Dans Sporu BİLGİ Türkiye Şampiyonası' için geri sayım başladı. Sporcular, 9 ve 10 Şubat tarihlerinde Ataşehir Silence Hotel ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek şampiyonada 4 ayrı kategori ve 10 farklı dans türünde yarışacak.

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin sponsorluğunda gerçekleşen ve Türkiye Dans Sporları Federasyonu'nun yıl içindeki en prestijli yarışması olan 'Dans Sporu BİLGİ Türkiye Şampiyonası' başlıyor. Her yaştan lisanslı sporcuların katılacağı şampiyona, 9 ve 10 Şubat tarihlerinde Ataşehir Silence Hotel ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.

4 KATEGORİ 10 FARKLI DANS

Dansçılar, Minikler, Gençler, Yıldızlar ve Yetişkinler olmak üzere dört kategoride yarışacak. Samba, ChaCha, Rumba, Jive, Paso Doble'dan oluşan Latin danslarının yanı sıra Vals, Tango, Viennese Vals, Foxtrot, Quickstep olmak üzere toplam 10 farklı kategoride dereceye giren sporcular, Türkiye'yi Avrupa Şampiyonası'nda temsil etme şansı yakalayacak. İki gün süren yarışmayı birincilikle tamamlayan dansçılar ise BİLGİ Dans Kupası'nın sahibi olacak. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:10 Kaynak: DHA

İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, Güncel
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