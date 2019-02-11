Dans Sporu Bilgi Türkiye Şampiyonası'nda Dansçılar Performanslarıyla Büyüledi

İSTANBUL Bilgi Üniversitesi sponsorluğunda Türkiye Dans Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 'Dans Sporu BİLGİ Türkiye Şampiyonası' son buldu.

İSTANBUL Bilgi Üniversitesi sponsorluğunda Türkiye Dans Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 'Dans Sporu BİLGİ Türkiye Şampiyonası' son buldu. 4 ayrı kategoride 10 farklı dans türünde yarışan 176 çift, benzersiz performanslarıyla büyüledi. İki gün süren şampiyonayı kazanan sporcular BİLGİ Dans Kupası'nı almaya hak kazandı.



Türkiye'nin dört bir yanından lisanslı sporcuları iki gün boyunca bir araya getiren 'Dans Sporu BİLGİ Türkiye Şampiyonası' birbirinden renkli görüntülerle birlikte son buldu. Şampiyona için 4 kategori ve 10 farklı dans türünde yarışan toplam 176 çift, iki gün boyunca derece için dans etti. Ataşehir'de bir otelde düzenlenen ve Türkiye Dans Sporları Federasyonu'nun yıl içindeki en prestijli yarışması olarak dikkat çeken şampiyonada Minikler, Gençler, Yıldızlar ve Yetişkinler kategorisinde dereceye giren dansçılar, Türkiye'yi Avrupa Şampiyonası'nda temsil etme hakkı kazandı.



Yarışmada tüm adaylar Samba, ChaCha, Rumba, Jive, Paso Doble'den oluşan Latin dansları ve Vals, Tango, Viennese Vals, Foxtrot, Quickstep türlerini içeren standart danslarda etkileyici performanslar sergiledi.



4 BRANŞTA YARIŞILDI



Minikler 1 kategorisinin standart ve Latin branşlarında Berke Balta ve Dicle Sofia Akın birinciliği kazanırken; Minikler 2 kategorisinin standart ve Latin branşlarının kazananları ise Doruk Şahin ve Duru Polat çifti oldu.



Gençler kategorisi Latin branşında Ata Erdem Türk ve Doğa Yurteri; standart branşta ise Nehir Polat ve Yiğit Alemdaroğlu çifti birinci oldu.



Yıldızlar 1 kategorisi Latin branşında Berrak Orta ve Ege Murat Özacar çiftinin; standart branşta ise Başak Okyay ve Yiğit Seğmen Akgül çiftinin performansları birinciliği getirdi. Yıldızlar 2 kategorisi Latin ve standart branşlarında Ada Usluel ve Utku Övünç Ünlü çifti performansları ile birinciliğe layık görüldü.



Yarışmanın Yetişkinler kategorisinin Latin branşında Oleksandra Shanko ve Taha Batu Coşar çifti; standart branşta ise Ece Uzunalioğlu ve Özgün Doğan çifti birinci olarak BİLGİ Dans Kupası'nı kazandı. - İstanbul

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