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DANS SPORU (LT&ST) 2. KADEME TEMEL ANTRENÖRLÜK KURSU UYGULAMA VE YAZILI SINAV SORU HAVUZU - Son Dakika

DANS SPORU (LT&ST) 2. KADEME TEMEL ANTRENÖRLÜK KURSU UYGULAMA VE YAZILI SINAV SORU HAVUZU

28.07.2021 01:13
DANS SPORU (LT&ST) 2. KADEME TEMEL ANTRENÖRLÜK KURSU UYGULAMA VE YAZILI SINAV SORU HAVUZU

14-19 Ağustos tarihlerinde Ankara'da yapılacak olan Dans Sporu (LT&ST) 2. kademe temel antrenörlük kursu uygulama ve yazılı sınav soru havuzu yayınlanmıştır.

14-19 Ağustos tarihlerinde Ankara'da yapılacak olan Dans Sporu (LT&ST) 2. kademe temel antrenörlük kursu uygulama ve yazılı sınav soru havuzu yayınlanmıştır.

Uygulama sınavı soru havuzu için Tıklayınız...

Yazılı sınav soru havuzu için Tıklayınız...

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GİRİŞ

GİRİŞ TEB TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ. ÖZEL GELİRLER Hesabı IBAN: TR96 0003 2000 0000 0086 6054 19 Alıcı: TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU TEB TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ. DOLAR - USD Hesabı IBAN: TR31 0003 2000 0000 0086 5847 64 Alıcı: TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU TEB TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ. EURO Hesabı IBAN: TR36 0003 2000 0000 0086 5847 71 Alıcı: TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU TEB TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ. CHF Hesabı IBAN: TR95 0003 2000 0000 0086 5847 76 Alıcı: TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU

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Ekonomi, Ankara, Türk, Dans, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

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