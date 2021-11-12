Üye Girişi
'Dans teklifi' cinayeti sanığına, 25 yıl hapis - Son Dakika

'Dans teklifi' cinayeti sanığına, 25 yıl hapis

12.11.2021 14:01
'Dans teklifi' cinayeti sanığına, 25 yıl hapis

ANTALYA'da başka masadaki genç kıza 5 kez dans teklifinde bulunan ancak her defasında reddedilen, çıkan tartışmanın ardından eline bıçak alıp kendisine engel olmak için arkasından sarılan Gökhan Demirtaş'ı (23) bıçaklayarak öldüren Metehan Kurtulget (25), indirimle 25 yıl hapse mahkum oldu.

ANTALYA'da başka masadaki genç kıza 5 kez dans teklifinde bulunan ancak her defasında reddedilen, çıkan tartışmanın ardından eline bıçak alıp kendisine engel olmak için arkasından sarılan Gökhan Demirtaş'ı (23) bıçaklayarak öldüren Metehan Kurtulget (25), indirimle 25 yıl hapse mahkum oldu.

Olay, 27 Temmuz günü saat 23.00 sıralarında, Konyaaltı Caddesi Beach Park'taki eğlence merkezinde meydana geldi. Gökhan Demirtaş, arkadaşlarıyla Latin dans gecesine katıldı. Gençlerin masasına gelen Metehan Kurtulget, Osman E.'nin kız arkadaşı Gözde Y.'ye birkaç kez dans teklifinde bulundu. Gözde Y.'nin tekliflerini geri çevirdiği Metehan Kurtulget, 5'inci kez masaya geldiğinde Osman E., "Kardeşim defalarca masamıza geldin. Dans teklifinde bulundun. Ancak arkadaşımız kabul etmiyor. Neden ısrar ediyorsun" karşılığını verdi. Bunun üzerine Kurtulget, "Sen numaranı ver. Seninle yarın görüşelim" dedi. İkili arasında kısa süre itiş kakış yaşandı. Metehan Kurtulget, daha sonra 'pasta keseceği' gerekçesiyle bardan aldığı bıçakla Osman E.'nin üzerine yürüdü. Bunu gören Gökhan Demirtaş, arkadan Metehan Kurtulget'e sarılarak engellemeye çalıştı. Kurtulget ise Demirtaş'ı kolundan iki kez, ardından da göğüs bölgesinden bir kez bıçakladı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Demirtaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cinayet şüphelisi Kurtulget, iş yeri çalışanlarınca koluna vurularak etkisiz hale getirildi. Olayın ardından gözaltına alınan Kurtulget, tutuklandı.

SEGBİS'TEN KATILDIMetehan Kurtulget hakkında Antalya 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın 3'üncü duruşmasına, Metehan Kurtulget tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Ölen Gökhan Demirtaş'ın annesi Ümsel ve babası Hüseyin Demirtaş ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Demirtaş ailesi ve maktulün arkadaşları adliyeye, ilk duruşmada olduğu gibi Gökhan Demirtaş'ın fotoğrafının bulunduğu tişört ve yaka kartlarıyla geldi. Mahkeme başkanı taraflardan son savunmasını yapmalarını istedi. Ümsel ve Hüseyin Demirtaş sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Avukatları da sanığın hiçbir indirim uygulanmadan ömür boyu hapisle cezalandırılmasını talep etti.'HERKESTEN ÖZÜR DİLİYORUM'Cinayet sanığı Metehan Kurtulget, gözyaşları içinde çok acı çektiğini ve yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu belirterek, "Huzurunuzda Gökhan'ın anne ve babasından, benim annem ve babamdan tüm Türkiye'den özür diliyorum. Çok vicdan azabı çekiyorum. Ölüm korkusu ile çırpınırken bilinçsiz şekilde yaptığım eylemdir" dedi. Sanığın avukatları da müvekkillerinin olayda aşağılandığını belirterek, haksız tahrik unsurlarının uygulanmasını talep etti.25 YIL HAPSE MAHKUM OLDUMahkeme başkanı, Metehan Kurtulget'i, Gökhan Demirtaş'ı 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Sanığın geçmişi, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, verilecek cezanın geleceği üzerindeki olası etkisi göz önüne alan mahkeme başkanı, cezayı 25 yıla indirdiğini açıkladı.'KRAVAT TAKIM ELBİSE İNDİRİMİ' UYGULANDIKararın ardından adliye önünde konuşan Gökhan Demirtaş'ın annesi Ümsel ve babası Hüseyin Demirtaş, cinayet sanığı Metehan Kurtulget'in özürlerini kabul etmediklerini belirtti. Hüseyin Demirtaş, "Duruşmada ağladığı için gözyaşı indirimi uygulanmıştır. Bizim 22 yaşındaki aslan gibi oğlumuz toprağın altında yatıyor. Karara itiraz edeceğiz" dedi.

Ailenin avukatı Okan Karakaya da sanığa 'kravat ve takım elbise indirimi' uygulandığını belirterek, "Sanığa gelecekteki olası etkileri göz önüne alınarak indirim uygulandı. Oysa 22 yaşındaki bir gencin geleceği toprağa gömüldü" diyerek, karara karşı bir üst mahkemeye itiraz edeceklerini kaydetti.


'Dans teklifi' cinayeti sanığına, 25 yıl hapis
'Dans teklifi' cinayeti sanığına, 25 yıl hapis
'Dans teklifi' cinayeti sanığına, 25 yıl hapis
'Dans teklifi' cinayeti sanığına, 25 yıl hapis
'Dans teklifi' cinayeti sanığına, 25 yıl hapis

Hüseyin Demirtaş, Antalya, Mahkum, Dans, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Dans teklifi' cinayeti sanığına, 25 yıl hapis - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Malatya'daki 4,7'lik deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den çarpıcı açıklamalar: Çelikhan-Erkenek-Türkoğlu kesimi riskli 14:11 Malatya'daki 4,7'lik deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den çarpıcı açıklamalar: Çelikhan-Erkenek-Türkoğlu kesimi riskli Banyoda canlı yayın açan Diagne'den yeni bomba! Türk esnafının fiyatlarına isyan etti 14:08 Banyoda canlı yayın açan Diagne'den yeni bomba! Türk esnafının fiyatlarına isyan etti Çinli otomotiv devi Chery, Türkiye'ye yeni modellerini getiriyor 13:54 Çinli otomotiv devi Chery, Türkiye'ye yeni modellerini getiriyor
BİM: Satış fiyatı çok yüksek, tedarik edemiyoruz 13:46 BİM: Satış fiyatı çok yüksek, tedarik edemiyoruz Samuray kılıcıyla öldürülen Başak'ın annesinin gözyaşı dinmiyor: Asıl suç onun ailesinde 13:13 Samuray kılıcıyla öldürülen Başak'ın annesinin gözyaşı dinmiyor: Asıl suç onun ailesinde Son Dakika! Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi 12:33 Son Dakika! Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
12:04 "Selin Ciğerci'nin yanında birini görseniz tepkiniz ne olur?" sorusuna Gökhan Çıra'dan dikkat çeken yanıt 4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş 11:50 4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş

Son Dakika Haberleri
14:31 Türkiye'ye Çinli otomotiv devi Chery'nin yeni modelleri geliyor
14:11 Malatya'daki 4,7'lik deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den çarpıcı açıklamalar: Çelikhan-Erkenek-Türkoğlu kesimi riskli
14:07 Banyoda canlı yayın açan Diagne'den yeni bomba! Türk esnafının fiyatlarına isyan etti
14:07 İşkence edilerek öldürülen adamın cesedini hayvanlar yemiş
14:03 Camilerde mesafe kuralları kaldırıldı, eski saf düzenine geçiliyor
13:50 Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den de siyasete girebileceğini açıkladı
13:46 BİM: Satış fiyatı çok yüksek, tedarik edemiyoruz
13:20 Agüero'nun sağlık problemi çok ciddi!
13:13 Batshuayi, Beşiktaş'a alışamadığını itiraf etti
13:11 Bilim insanları elmasın üstündeki maddeyi ilk kez keşfetti
Ayağına taş bağlanıp sulama kanalına atılan gencin katili babası çıktı Ayağına taş bağlanıp sulama kanalına atılan gencin katili babası çıktı         
14:21
İşkence edilerek öldürülen adamın cesedini hayvanlar yemiş İşkence edilerek öldürülen adamın cesedini hayvanlar yemiş         
14:08
Camilerde mesafe kuralları kaldırıldı, eski saf düzenine geçiliyor Camilerde mesafe kuralları kaldırıldı, eski saf düzenine geçiliyor         
14:03
Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den de siyasete girebileceğini açıkladı Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den de siyasete girebileceğini açıkladı         
13:51
Agüero'nun sağlık problemi çok ciddi! Agüero'nun sağlık problemi çok ciddi!         
13:20
Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de son 24 saatte yaşanan güncel olaylar Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de son 24 saatte yaşanan güncel olaylar         
13:02
Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti         
12:13
Verdiği sokak röportajı sonrası işten çıkarıldığı iddia edilen kurye için Getir'den açıklama Verdiği sokak röportajı sonrası işten çıkarıldığı iddia edilen kurye için Getir'den açıklama         
12:03
Ormanda kaybolduğunu söyleyip yardım istedi! Komando timini harekete geçiren genç kız, şehir merkezinde bulundu Ormanda kaybolduğunu söyleyip yardım istedi! Komando timini harekete geçiren genç kız, şehir merkezinde bulundu         
11:12
Son Dakika! Bakan Elvan'dan döviz mesajı: Hükümetin ihracat için yüksek kur hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değildir Son Dakika! Bakan Elvan'dan döviz mesajı: Hükümetin ihracat için yüksek kur hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değildir         
11:10
Prof. Dr. Esra Saatçi Türkiye'yi uyardı: Koronadan sonra kanser patlaması yaşanacak Prof. Dr. Esra Saatçi Türkiye'yi uyardı: Koronadan sonra kanser patlaması yaşanacak         
11:02
Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti         
10:42
İhbar üzerine olay yerine giden gazeteciler, yerde yatan kadının aniden hareketlenmesi sonrası neye uğradığını şaşırdı İhbar üzerine olay yerine giden gazeteciler, yerde yatan kadının aniden hareketlenmesi sonrası neye uğradığını şaşırdı         
10:00
Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu         
09:40
Bilim insanlarından çarpıcı açıklama geldi: Isınma korkunç boyutlara ulaştı Bilim insanlarından çarpıcı açıklama geldi: Isınma korkunç boyutlara ulaştı         
09:23
Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız         
08:47
Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarındaki yazıların sırrı çözüldü Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarındaki yazıların sırrı çözüldü         
07:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2021 14:34:13. #1.11#
SON DAKİKA: 'Dans teklifi' cinayeti sanığına, 25 yıl hapis - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement