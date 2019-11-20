Dans videosu çok konuşulmuştu! Zeynep Alkan canlı yayında her şeyi anlattı

Hamdi Alkan ve Canan Hoşgör'ün kızı Zeynep Alkan anne-babasının izinden gitti oyuncu oldu. En son babasının yönetmenliğini yaptığı '40 Yalan' filmi için kamera karşısına geçen Alkan bir dönem çok konuşulan 'seksi dans' videosuna açıklık getirdi.



İşte Zeynep Alkan'ın açıklamalarından satır başları...



O dans videosunu çekerken herkesin konuşacağı benim akılıma hiç ama hiç gelmedi. Hele hele haber olup da 'seksi dans' başlığıyla ön plana çıkarılacağını hiç düşünmedim.



Zaten yorumlarda da bakarsanız beni destekleyen mesajlar vardı. Bu dans olay olduktan sonra ona cevap olarak videolar çektim, 'içimden gelerek, insanları mutlu etmek güzel enerji vermek istedim' dedim.



Çünkü benim hayatta en sevdiğim şey insanları güldürmek. Çocukluğumdan beri insanları güldürüyorum. Bu videoyu çekme amacım da buydu.



Olay farklı yerlere geldi. Babama kadar gitti. Babam da beni bildiği için destekledi. 'Kızım olduğu gibi dans etti. Hep beraber dans edelim' dedi.



Ben sosyal medyada içimden ne geliyorsa onu yapıyorum insanlar beni bu yüzden seviyor. Sosyal medya fenomenleri olmak isteyenlere önerim kendiniz gibi olun.



ESTETİK YAPTIRMADIM



Yüzüme estetik yaptırmayı düşünmüyorum. Burnumun estetik olduğunu düşünüyorlar ama estetik yok burnumda da… Eğer yüzünü değiştirirsen herkes gibi olamaya başlıyorsun bu da mesleki hayatında senin önünü kapayabilecek bir şey diye düşünüyorum.



Büyünce belki 350 kilo olursam ben de mide mi aldırırım. (Gülüyor) Bu sözlerim babama değil herkes midesini aldırıyor.



Biz babamla çok benziyoruz. Bazen çatıştığımız oluyor ama beni anlıyor. Biz çok yakın arkadaşız birbirimizi dinliyoruz. Bir de ben yurtdışında eğitim aldığım için çok fazla da tartışma yaşayamıyoruz mesafelerden dolayı.