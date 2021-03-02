Dans videosu yüzünden işinden olmuştu... Hande Sarıoğlu haftalar sonra ortaya çıktı

U¨nlu¨ spiker, annesi Mediha Sarıogˆlu ile c¸ekilmis¸ pozunu sosyal medya hesabından paylas¸tı.

'MEDİHA'NIN KIZIYIM'

Annesinin dogˆum gu¨nu¨nu¨ kutlayan Hande Sarıogˆlu, "Mediha'nın kızıyım, iyi insan olarak yetis¸tirildim, dokundugˆum her insana da Mediha'nın go¨nlu¨nu¨n gu¨zelligˆini yansıttım. I·yi ki senin kızınım, sen benim en kıymetlimsin annem, tatlı dillim, gu¨ler yu¨zlu¨m, iyi ki dogˆdun nur yu¨zlu¨m" ifadelerini kullandı.



