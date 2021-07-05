Dans yarışmasının kazananı seyirci oylarıyla belirlendi - Son Dakika

Hip hop, popping, house gibi sokak dansı türlerinin yer aldığı dans yarışması Red Bull Dance Your Style, 4 Temmuz Pazar günü Beylikdüzü Yaşam Vadisi'nde gerçekleşti. 16 dansçının teke tek performans göstererek dünya finaline katılmak için mücadele verdiği yarışmanın finalinde Gülay Tezcan ile karşı karşıya gelen Akay Üstünel, seyirci oylarıyla birinci seçildi.

Red Bull Dance Your Style'ın Türkiye birincisi olan Akay Üstünel, aralık ayında Güney Afrika'da gerçekleşecek dünya finalinde Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı. Gerçekleştirilen finalde, Gökhan Türkmen ve Kamufle de sahne aldı. Kırmızı ve mavi kartlarla oy kullanan izleyiciler, performansların sonunda kazananı belirledi.

KAMUFLE VE GÖKHAN TÜRKMEN SAHNE ALDI

Big Poppa'nın DJ olarak yer aldığı yarışmanın; MC'liğini ise Türkçe rap dünyasından Kamufle ile Cihan Ceylan yaptı.

Etkinlikte, Gökhan Türkmen de yeni şarkılarıyla sahne aldı. Türkmen, "Bu uluslararası organizasyonda profesyonel ve yaratıcı dansçılarımızla aynı sahneyi paylaşmaktan çok mutluyum. Tüm yarışmacı arkadaşlar birbirinden yetenekli. Güney Afrika'da gerçekleşecek Red Bull Dance Your Style Dünya Finali'nde Türkiye'yi temsil edecek arkadaşımıza başarılar diliyorum." dedi.

DÜNYA FİNALİ 4 ARALIK'TA GÜNEY AFRİKA'DA

30'dan fazla ülkede, 50 ayrı noktada düzenlenen dans yarışmasının bu yıl ikinci kez gerçekleşecek dünya finali ise Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde 4 Aralık tarihinde düzenlenecek.