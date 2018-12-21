Son Dakika Haberleri: Dansçı Kuşların" Palandöken'deki Doyumsuz Güzelliği

Dansçı Kuşların" Palandöken'deki Doyumsuz Güzelliği

10 saat önce

Erzurum'da binlerce kargadan oluşan kuş sürüsünün gün batımı ve sis üzerinde birbirleriyle uyumlu hareketi güzel görüntüler oluşturdu.

Dansçı Kuşların
Erzurum'da binlerce kargadan oluşan kuş sürüsünün gün batımı ve sis üzerinde birbirleriyle uyumlu hareketi güzel görüntüler oluşturdu.

Akşam saatlerinde hava sıcaklığının aniden düşmesinin ardından kent merkezinde sis etkili oldu.

Palandöken ilçesine bağlı Kayakyolu Mahallesi'nde sürücüler, trafikte ilerlerken sis nedeniyle zor anlar yaşadı.

Kış mevsimiyle grup halinde semalarda sıkça görülen kargalardan oluşan sürü Palandöken Dağı eteklerinde uçtu.

Kenti kaplayan sis üzerinde birbirleriyle uyumlu hareket eden kuşların gün batımı kızıllığında oluşturduğu görüntü izleyenleri büyüledi.

Kar yağışının ardından beyaza bürünen çam ormanlarının sunduğu görsel şölene kuşların dansının da eklenmesi Palandöken'i farklı güzelliğe bürüdü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 08:18 Kaynak: AA

Erzurum, Palandöken, Güncel
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