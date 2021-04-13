Dansıyla tekerlekli sandalyesine can verecek - Son Dakika

Dansıyla tekerlekli sandalyesine can verecek

13.04.2021 11:43
Dansıyla tekerlekli sandalyesine can verecek, System.String[]

ANTALYA'da yürüme engelli Akif Berker Dalgıç (33), 2009 yılında sokaktaki arkadaşlarından etkilenerek break dansa başladı.

ANTALYA'da yürüme engelli Akif Berker Dalgıç (33), 2009 yılında sokaktaki arkadaşlarından etkilenerek break dansa başladı. Birkaç hafta önce ise paradansa başlayan Dalgıç, Tekerlekli Sandalye Dans 4'üncü Türkiye Şampiyonası 'Freestyle' kategorisinde yarışacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Antalya'da yaşayan Akif Berker Dalgıç'ın, 3 yaşında geçirdiği trafik kazası nedeniyle omuriliği zedelendi. Parapleji (omurilik felci) teşhisi konulan Dalgıç, tekerlekli sandalyeyle hayatını sürdürürken 2009 yılında sokakta break dans yapan arkadaşlarından etkilenip, break dansa başladı. 2010 yılında arkadaşlarıyla birlikte televizyondaki bir yarışma programına katılarak yarı finale kadar devam eden Dalgıç, elendikten sonra otellerde animasyon gösterilerinde dans etti. Bir dönem Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik ve Spor Kulübü Basketbol Kulübü'nün alt yapısında basketbol oynayan Akif Berker Dalgıç, tekerlekli sandalyesiyle dans etmekten vazgeçmedi ve Tekerlekli Sandalye Dans 4'üncü Türkiye Şampiyonası 'Freestyle' kategorisinde yarışmak için çalışmalarına başladı. İlk kez şampiyonaya katılacak olmanın heyecanını yaşan Dalgıç, seçmeleri kazanıp yurtdışında Türkiye'yi temsil etmeyi hedefliyor.

ÇALIŞMALARINI HIZLANDIRDI24 Nisan'da Antalya'da düzenlenecek Tekerlekli Sandalye Dans 4. Türkiye Şampiyonası'na sayılı günler kala Antalya Spor Salonu'nda çalışmalarını hızlandıran Akif Berker Dalgıç, "Normalde tekerlekli sandalyede dans etmiyordum. Daha çok break dans yapıyordum. 8 sene boyunca bir grup arkadaşımla birlikte break dans yaptık. Gazi Umdu hocamla tanıştıktan sonra paradans üzerine çalışmaya başladık. Freestyle bana daha yatkın. İnşallah önümüzdeki yarışmaya katılmayı umuyoruz" dedi.'DANS ETMEK ÇOK GÜZEL'Profesyonel anlamda ilk yarışması olacağını dile getiren Akif Berker Dalgıç, "Daha önce break dans camiası altında birçok yarışmaya katılmıştım. Ama tekerlekli sandalyeyle ilk defa yarışmaya katılacağım. Dans etmek çok güzel. Severek yapınca bir işte daha aktif oluyorsun. Onun için tek ve emin olarak tek dalda yarışacağım sevinçliyim, heyecanlıyım" diye konuştu. Hedeflerini anlatan Dalgıç, "Avrupa'ya ve dünyaya çıkarsak çok güzel olur. Ülkemizi temsil etmeyi istiyorum" dedi.TEKERLEKLİ SANDALYE DANS SPORCULARI ANTALYA'DA BULUŞACAKTürkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nda Tekerlekli Sandalye Dans Sporu Branşı'nda Teknik Komite Başkanlığını yürüten ve milli takım antrenörü Gazi Umdu, 2016 yılından beri Tekerlekli Sandalye Dans Sporunun başladığını, her sene uluslararası yarışmalarda Türkiye'nin adını duyurduklarını anlattı. Geçen sene Dünya Şampiyonası'na 200'den fazla sporcuyla katılarak Türk Milli Takımı'nın üst sıralarda yer aldığını aktaran Umdu, "Avrupa Şampiyonu sporcumuz var. Dünya Kupası'nda 3'üncü ve 4'üncülük aldık. Tekerlekli Sandalye Dans branşı Türkiye'de yeni bir branş. Dünyada bu iş 50 yıldır yapılıyor. Fakat bu açığı hızla kapatmaya çalışıyoruz. 24 Nisan Cumartesi günü Antalya'da Türkiye Şampiyonası'nı gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin her yerinden 30'dan fazla sporcu tekerlekli sandalye dans yarışmasına katılacak. Biz de organizasyon için çok heyecanlıyız" diye konuştu.'MÜZİĞİ ADETA İÇİNDE HİSSEDEN SPORCU'

Akif Berker Dalgıç'ın antrenörü olduğunu aktaran Gazi Umdu, "Berker, inanılmaz azimli, müziği kendi içinde hisseden, adeta yaşayan bir sporcu. Her antrenörün zevkle çalışmak isteyebileceği bir sporcu. Antrenörlerin arayıp da bulamadığı profilde çünkü dansı ve hareket etmeyi seviyor. Bazı riskli figürlere girmekten kaçınmıyor, korkmuyor, deniyor, yapamıyor tekrar deniyor. Bu mücadeleyi kendi hayatında da sürdürüyor. Dolayısıyla Berker örnek olabilecek bir sporcu profili. Umarım yarışmada da başarılı olur. Umarım her şey iyi gider ve şans Berker'in yüzüne güler" dedi.


Dansıyla tekerlekli sandalyesine can verecek
Dansıyla tekerlekli sandalyesine can verecek
Dansıyla tekerlekli sandalyesine can verecek
Dansıyla tekerlekli sandalyesine can verecek
Dansıyla tekerlekli sandalyesine can verecek
Dansıyla tekerlekli sandalyesine can verecek
Dansıyla tekerlekli sandalyesine can verecek

Antalya, Türkiye, Engelli, Dans, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Dansıyla tekerlekli sandalyesine can verecek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ramazan'ın ilk gününü nasıl geçirmeliyiz? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu yanıtladı Ramazan'ın ilk gününü nasıl geçirmeliyiz? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu yanıtladı Temsilci atayan Pinterest'ten sonra Twitter'ın da yayın yasağının kalkması bekleniyor Temsilci atayan Pinterest'ten sonra Twitter'ın da yayın yasağının kalkması bekleniyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 453 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 453 liradan işlem görüyor Devrilen kamyondaki 4 kişilik aileden acı haber: Anne yaşamını yitirdi, eşi ve 2 çocuğu yaralandı Devrilen kamyondaki 4 kişilik aileden acı haber: Anne yaşamını yitirdi, eşi ve 2 çocuğu yaralandı Koronavirüs tedavisi gören babası için vinçle yükselen gençten duygulandıran sürpriz Koronavirüs tedavisi gören babası için vinçle yükselen gençten duygulandıran sürpriz Ford Otomotiv'de 248 milyon liralık yolsuzluk soruşturması! İşte adım adım olayın ayrıntıları Ford Otomotiv'de 248 milyon liralık yolsuzluk soruşturması! İşte adım adım olayın ayrıntıları Türkiye'deki barış görüşmeleri öncesi Taliban'dan önemli açıklama: Görüşmelere katılmayacağız Türkiye'deki barış görüşmeleri öncesi Taliban'dan önemli açıklama: Görüşmelere katılmayacağız 1 günlük evliliği yüzünden yıllardır nafaka ödeyen genç adam Kastamonu'dan İstanbul'a kadar yürüyecek 1 günlük evliliği yüzünden yıllardır nafaka ödeyen genç adam Kastamonu'dan İstanbul'a kadar yürüyecek

Son Dakika Haberleri
12:28 Pinterest'ten sonra Twitter'a uygulanan yayın yasağının kalkması bekleniyor
12:22 Akıllara durgunluk veren olay! Ellerine çekiç verilen öğrenciler telefonlarını böyle parçaladı
12:10 Ramazan'ın ilk gününü nasıl geçirmeliyiz? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu yanıtladı
12:00 Müge Anlı'dan anlamlı rekor! Mobil aşevleri için 22 milyon TL bağış topladı
11:58 Adalet Bakanı Gül'den doktorla tartıştığı ileri sürülen savcı hakkında HSK'ya inceleme izni
11:46 Devrilen kamyondaki 4 kişilik aileden acı haber: Anne yaşamını yitirdi, eşi ve 2 çocuğu yaralandı
11:37 Hemşirelerin BioNTech aşısıyla zorlu sınavı! Randevuya gelmeyenler yüzünden her damlası için çabalıyorlar
11:17 Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, eşi ile çekilen fotoğraflarını paylaşıp evlilik yıl dönümünü kutladı
10:57 Şikayetçi olduğu eski sevgilisi attığı mesajla dehşete düşürdü: 30 saniyen var, sonrasına karışmam
10:48 Türkiye'deki yeni vakaların yüzde 85'i İngiliz varyantı! Peki endişe veren mutant virüs daha mı ölümcül?
Akıllara durgunluk veren olay! Ellerine çekiç verilen öğrenciler telefonlarını böyle parçaladı Akıllara durgunluk veren olay! Ellerine çekiç verilen öğrenciler telefonlarını böyle parçaladı         
12:23
Boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın, kokoreç yerken diline iğne saplandığını öğrendi Boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın, kokoreç yerken diline iğne saplandığını öğrendi         
12:06
Adalet Bakanı Gül'den doktorla tartıştığı ileri sürülen savcı hakkında HSK'ya inceleme izni Adalet Bakanı Gül'den doktorla tartıştığı ileri sürülen savcı hakkında HSK'ya inceleme izni         
11:58
Dağlık Karabağ'ı bahane eden Kanada, Türkiye'ye askeri teknoloji satışını durdurdu Dağlık Karabağ'ı bahane eden Kanada, Türkiye'ye askeri teknoloji satışını durdurdu         
11:54
Bilim Kurulu üyesinden dikkat çeken toplu taşıma uyarısı: İnsanlar iki santim bile mesafe olmadan yolculuk yapmak zorunda kalıyor Bilim Kurulu üyesinden dikkat çeken toplu taşıma uyarısı: İnsanlar iki santim bile mesafe olmadan yolculuk yapmak zorunda kalıyor         
11:40
Metrobüste genç kadına taciz! Yolcular şüpheliyi yakalayıp polise teslim etti Metrobüste genç kadına taciz! Yolcular şüpheliyi yakalayıp polise teslim etti         
11:28
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, eşi ile çekilen fotoğraflarını paylaşıp evlilik yıl dönümünü kutladı Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, eşi ile çekilen fotoğraflarını paylaşıp evlilik yıl dönümünü kutladı         
11:17
Silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ'ın kucağında görüntülenen kadın Kısmetse Olur yarışmacısı çıktı Silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ'ın kucağında görüntülenen kadın Kısmetse Olur yarışmacısı çıktı         
11:02
Tüm Türkiye bu toplantıya kilitlendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası Ramazan'da uygulanacak yeni tedbirleri açıklayacak Tüm Türkiye bu toplantıya kilitlendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası Ramazan'da uygulanacak yeni tedbirleri açıklayacak         
10:18
Acun Ilıcalı, yardım gecesinde gelen telefonla zor anlar yaşadı: Aç karnımı doyuramadım, Erzurum'a yardım mı edeceğim? Acun Ilıcalı, yardım gecesinde gelen telefonla zor anlar yaşadı: Aç karnımı doyuramadım, Erzurum'a yardım mı edeceğim?         
10:09
İlk sahibi uzman çavuş! Bu papağan her sabah ev halkını İlk sahibi uzman çavuş! Bu papağan her sabah ev halkını "Ölürüm Türkiye'm" parçasıyla uyandırıyor         
09:12
ABD Başkanı Biden'dan dikkat çeken Ramazan mesajı! Nûr Suresi'nden 35. ayeti paylaştı ABD Başkanı Biden'dan dikkat çeken Ramazan mesajı! Nûr Suresi'nden 35. ayeti paylaştı         
07:21
Serbest bırakılan amirallerden adliye çıkışı ilk açıklama: Tam bir iletişim kazası Serbest bırakılan amirallerden adliye çıkışı ilk açıklama: Tam bir iletişim kazası         
03:44
İşte Kabine'nin alacağı ilk tedbir! Bakan Koca, Ahmet Hakan'a söyledi İşte Kabine'nin alacağı ilk tedbir! Bakan Koca, Ahmet Hakan'a söyledi         
00:28
Manisa'nın ilk ve tek kadın halk otobüsü şoförü, Kod-29'la işten çıkarıldı Manisa'nın ilk ve tek kadın halk otobüsü şoförü, Kod-29'la işten çıkarıldı         
19:25
Annesini çekiçle öldürdükten sonra evde parti veren sanık, cesedin kokusunu parfümle bastırmış Annesini çekiçle öldürdükten sonra evde parti veren sanık, cesedin kokusunu parfümle bastırmış         
18:14
Usta oyuncu Itır Esen, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu Usta oyuncu Itır Esen, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu         
16:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2021 12:32:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Dansıyla tekerlekli sandalyesine can verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei