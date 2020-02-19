Dansla farkındalık - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dansla farkındalık - Son Dakika

Dansla farkındalık

7 saat önce

Çankaya Belediyesinin "Engelleri Kaldırın" projesi kapsamında Hacettepe Üniversitesi Engelsiz Hacettepe Topluluğu ile ortaklaşa düzenlediği 'Dans Et, Hayal Et, Fark Et' etkinliği, belediyenin Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde izleyicilerle buluştu.

Dansla farkındalık, System.String[]

Çankaya Belediyesinin "Engelleri Kaldırın" projesi kapsamında Hacettepe Üniversitesi Engelsiz Hacettepe Topluluğu ile ortaklaşa düzenlediği 'Dans Et, Hayal Et, Fark Et' etkinliği, belediyenin Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde izleyicilerle buluştu.


Engellilerin sosyal hayatta karşılaştıkları zorluklara dikkat çekmek amacıyla Çankaya Belediyesinin Hacettepe Üniversitesi ile ortaklaşa düzenlediği etkinlik, belediyenin Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde Ankaralılarla buluştu. Engelsiz Hacettepe Topluluğu'na bağlı Devinimler Yaşama Dans Topluluğu'nun sahneye koyduğu gösteri izleyicilerden tam not aldı. Engelleri Kaldırın projesi kapsamında Hacettepeli gençlerin farkındalık oluşturmak için sahneye koyduğu 'Dans Et, Hayal Et, Fark Et' dans gösterisi, insanların engelli bireylere yaklaşımı konusunda bilinçlenmesine katkı sundu. - ANKARA

Hacettepe Üniversitesi, Çankaya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 01:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Morgda cenazeler karıştı, mezar açıldı
Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den deprem fırtınasının yaşandığı Manisa ve çevresini rahatlatan deprem tahmini Son dakika: HSK, Gezi Davası'na beraat veren mahkeme üyeleri hakkında inceleme başlattı 5 ayda okuduğu 250 kitapla gündem olan Atakan: Bir hedefim daha var, Cumhurbaşkanlığı

Son Dakika Haberleri
18:17 Aleyna Tilki ve Aynur Aydın arasındaki polemiğe genç popçunun babası da dahil oldu
17:41 Genç şarkıcı, ahlaksız teklifi ifşa etti!
17:41 Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın fotoğraflarını Instagram'dan sildi
17:32 Bige Önal, 5 yıldır aşk yaşadığı Aras Bulut İynemli ile evliliği düşünmediklerini söyledi
17:02 İrfan Özata'nın yeni albüm

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 20:31:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dansla farkındalık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]