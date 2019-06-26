Son Dakika Haberleri: Dansözlere para takarken gördüğü eşini bıçaklamıştı, 'ağır tahrik' indirimi aldı
Son Dakika Güncel Haber

Dansözlere para takarken gördüğü eşini bıçaklamıştı, 'ağır tahrik' indirimi aldı

24 dakika önce

BOLU'da, restoranda dansözlere para takıp, şampanya patlattığı gerekçesiyle 3 çocuğunun babası, boşandığı eşi Fuat Cenikli'yi (38) meyve bıçağıyla ağır yaraladığı iddiasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Rukiye Çetin, suçu ağır tahrik altında işlediği gerekçesiyle 3 yıl 9 ay...

Dansözlere para takarken gördüğü eşini bıçaklamıştı, 'ağır tahrik' indirimi aldı, System.String[]
BOLU'da, restoranda dansözlere para takıp, şampanya patlattığı gerekçesiyle 3 çocuğunun babası, boşandığı eşi Fuat Cenikli'yi (38) meyve bıçağıyla ağır yaraladığı iddiasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Rukiye Çetin, suçu ağır tahrik altında işlediği gerekçesiyle 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, geçen yılın Ekim ayında, Abant Tabiat Parkı yolundaki bir restoranda meydana geldi. Rukiye Çetin, boşanma aşamasında olduğu, 3 çocuğunun babası Fuat Cenikli'nin restoranda dansözlere para takıp, şampanya patlattığını öğrendi. Bunun üzerine mekana giden Rukiye Çetin, eşini meyve bıçağıyla karnından ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Fuat Cenikli, bir süre yoğun bakımdaki tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Gözaltına alınan Rukiye Çetin ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Fuat Cenikli, olay sonrası eşinden şikayetçi olmayıp, kıskandırmak için dansözlere para taktığını söyledi.
Olaydan sonra çiftin arasında süren boşanma davası da sonuçlanarak, taraflar boşandı.
Rukiye Çetin hakkında, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bolu 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Rukiye Çetin 27 Şubat'ta görülen duruşmada tahliye edildi. Tutuksuz sanık Rukiye Çetin, karar duruşmasında yeniden hakim karşısına çıktı.
DANSÖZLERE PARA TAKMAK 'AĞIR TAHRİK' SAYILDI
Duruşmada son sözleri sorulan Çetin, suçlamaları reddederek yaptıklarından dolayı çok pişman olduğunu ve eşiyle yeniden evlenmeyi düşündüğünü belirtti. Mahkeme heyeti, yaralama olayını ağır tahrik altında işlediği ve öldürme kastı bulunmadığına kanaat getirdiği sanığın 3 yıl 9 ay hapis cezasına çaptırılmasına karar verdi.
Rukiye Çetin'in ilk eşini de bıçaklaması ve Fuat Cenikli'yi de daha önce yumruklayarak dövmesi nedeniyle daha önce aldığı 4 yıl hapis cezasının ertelendiği, aynı suçu işlediğinden dolayı infazının yandığı tespit edildi. Dosya Ankara İstinaf Mahkemesi'ne gönderildi. İstinaf Mahkemesi kararı onarsa veya cezayı az bulursa Rukiye Çetin cezaevine girecek.


- Bolu
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 01:38 Kaynak: DHA
Bolu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni askerlik kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı Reza Zarrab davasında yargılanan Mehmet Hakan Atilla tahliye oluyor! Avukatı tarih verdi Yengesine tecavüz eden ünlü jokeye ceza yağdı! İpek böceği köylülerin gelir kapısı oldu! Yılda 500 bin lira kazanıyorlar

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 14:02:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dansözlere para takarken gördüğü eşini bıçaklamıştı, 'ağır tahrik' indirimi aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]