Dansözlü açılış ve köpük partisine ceza - Son Dakika

Dansözlü açılış ve köpük partisine ceza

Virüsü unutanlara ceza yağdı

BURSA - Bursa'da korona virüs tedbirlerine aldırış etmeyenler valiliği harekete geçirdi. Açılışta virüs tedbirlerini ihlal edenler ile köpük partisi sorumlusu işletmeye ceza kesildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Sosyal paylaşım siteleri ve bazı haber sitelerine konu olan 'Bursa'da İş Yeri Açılışı! Herkes Korona Virüsü Unuttu' başlıklı habere istinaden yapılan araştırmada; olayın 05.07.2020 Cumartesi günü saat 17.30 sıralarında Yıldırım ilçemizde D.Ç. isimli iş yerinin açılışında meydana geldiği, sosyal mesafe kuralına uyulmadığı ve sosyal medyada görüntüleri bulunduğu tespit edilmiş, iş yeri sahibi İ.A. ve müzik grubunda bulunan 4 kişi hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282.maddesi gereğince idari işlem yapılmıştır. Yine 'Bursa'da Sahildeki Köpük Partisinde Korona Unutuldu' başlıklı habere istinaden yapılan araştırmada, olayın 05.07.2020 Cumartesi günü saat 15.00 sıralarında Gemlik ilçemizin Kumsaz mevkiinde faaliyet gösteren Ş.C. isimli iş yerinin sorumluluğunda bulunan plaj kısmında meydana geldiği, köpük makinesinin işletmeye ait olduğu anlaşılmış, işletmeci S.Ş ve makineyi kullanan şahıs hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari işlem yapılmış ve Türk Ceza Kanununun 195. maddesi gereğince gerekli adli tahkikat başlatılmıştır" dedi.