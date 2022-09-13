Tenzili rütbeyi gururuna yediremedi! İlkokulda dansözlü eğlence düzenleyen okul müdürü sınıf öğretmeni olarak atanınca dava açtı - Son Dakika
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Tenzili rütbeyi gururuna yediremedi! İlkokulda dansözlü eğlence düzenleyen okul müdürü sınıf öğretmeni olarak atanınca dava açtı

13.09.2022 11:11

Bursa'da ilkokuldaki 'Hıdırellez' ve 'Anneler Günü' etkinliğinde dansöz oynatılması, büyük tepki toplamıştı. Bu skandalın ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün incelemesi kapsamında okul müdürü Coşkun Şahiner görevden uzaklaştırılmıştı. Müdürlük kadrosundan alınıp, başka ilkokula sınıf öğretmeni tayin edilen Şahiner, kendisine haksızlık yapıldığını düşünerek müdürlük görevine dönmek için idare mahkemesine dava açtı. İşte detaylar...

Mayıs ayında, Nilüfer ilçesine bağlı Çalı Mahallesi'ndeki Çalı İlkokulu'nda meydana gelen olayda 'Hıdırellez' ve 'Anneler Günü' için Okul Aile Birliği tarafından okulun konferans salonunda yapılan etkinlikte, müzik eşliğinde dansöz sahneye çıktı. Bu anlar, etkinliğe katılan bazı kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alınıp, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerin tepkilere neden olması üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü, inceleme ve idari soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında okul müdürü Coşkun Şahiner, görevden uzaklaştırıldı.

Dansözlü eğlence düzenlenen okulun müdürü, sınıf öğretmeni olarak atanınca dava açtı

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN "İMAM HATİP" İDDİALARINA YALANLAMA

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise olayın imam hatip ortaokulunda gerçekleştiği yönündeki iddiaların asılsız olduğu belirtilerek, "İlimizdeki bir 'İmam Hatip Ortaokulu' hakkında bazı haber sitelerinde yer alan haberlerle ilgili olarak; habere konu olan olayın bahsi geçen okulda gerçekleşmediği, aynı bölgede bulunan başka bir ilkokulda gerçekleştiği tespit edilmiştir. Söz konusu okulun okul aile birliği tarafından sadece kadınlara yönelik olarak ders dışı bir zamanda gerçekleştirilen etkinlikle ilgili okul yönetimi ve okul aile birliği hakkında gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Okul müdürü hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmış olup, konu hakkındaki çalışmalar, tüm boyutlarıyla ve hassasiyetle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Dansözlü eğlence düzenlenen okulun müdürü, sınıf öğretmeni olarak atanınca dava açtı

GÖREVE İADE İSTEDİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Coşkun Şahiner'i açığa alırken, bakanlıktan gelen müfettişlerin soruşturması sonrası da müdürlük kadrosundan alınıp, Remzi Zümrüt İlkokulu'na sınıf öğretmeni olarak tayin edildi. Sınıf öğretmeni olarak görevine başlayan Şahiner, kendisine haksızlık yapıldığı gerekçesiyle idare mahkemesine dava açtı. Eski görevine dönmek isteyen Şahiner'in açtığı dava ile ilgili yargılama sürüyor.

YORUMLAR
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DANSÖZLÜ EĞLENCE DÜZENLENEN OKULUN MÜDÜRÜ, SINIF ÖĞRETMENİ OLARAK ATANINCA DAVA AÇTI DANSÖZLÜ EĞLENCE DÜZENLENEN OKULUN MÜDÜRÜ, SINIF ÖĞRETMENİ OLARAK ATANINCA DAVA AÇTI Okul servis şoförlerine 'çalışanların iş sağlığı ve güvenliği' eğitimleri verilecek Okul servis şoförlerine 'çalışanların iş sağlığı ve güvenliği' eğitimleri verilecek
Kaynak: DHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Anneler Günü, Hıdırellez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tenzili rütbeyi gururuna yediremedi! İlkokulda dansözlü eğlence düzenleyen okul müdürü sınıf öğretmeni olarak atanınca dava açtı - Son Dakika

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