DANSÖZLÜ EĞLENCE DÜZENLENEN OKULUN MÜDÜRÜ, SINIF ÖĞRETMENİ OLARAK ATANINCA DAVA AÇTI - Son Dakika
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DANSÖZLÜ EĞLENCE DÜZENLENEN OKULUN MÜDÜRÜ, SINIF ÖĞRETMENİ OLARAK ATANINCA DAVA AÇTI

13.09.2022 11:35

BURSA'da, ilkokuldaki 'Hıdırellez' ve 'Anneler Günü' etkinliğinde dansözün sahne aldığı görüntüler, sosyal medyada tepki çekerken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün incelemesi kapsamında okul müdürü Coşkun Şahiner görevden uzaklaştırıldı.

BURSA'da, ilkokuldaki 'Hıdırellez' ve 'Anneler Günü' etkinliğinde dansözün sahne aldığı görüntüler, sosyal medyada tepki çekerken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün incelemesi kapsamında okul müdürü Coşkun Şahiner görevden uzaklaştırıldı. Müdürlük kadrosundan alınıp, başka ilkokula sınıf öğretmeni tayin edilen Şahiner, kendisine haksızlık yapıldığı gerekçesiyle eski görevine dönmek için idare mahkemesine dava açtı.

Olay, mayıs ayında, Nilüfer ilçesine bağlı Çalı Mahallesi'ndeki Çalı İlkokulu'nda meydana geldi. 'Hıdırellez' ve 'Anneler Günü' için Okul Aile Birliği tarafından okulun konferans salonunda yapılan etkinlikte, müzik eşliğinde dansöz sahneye çıktı. Bu anlar, etkinliğe katılan bazı kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alınıp, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerin tepkilere neden olması üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü, inceleme ve idari soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında okul müdürü Coşkun Şahiner, görevden uzaklaştırıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise olayın imam hatip ortaokulunda gerçekleştiği yönündeki iddiaların asılsız olduğu belirtilerek, İlimizdeki bir 'İmam Hatip Ortaokulu' hakkında bazı haber sitelerinde yer alan haberlerle ilgili olarak; habere konu olan olayın bahsi geçen okulda gerçekleşmediği, aynı bölgede bulunan başka bir ilkokulda gerçekleştiği tespit edilmiştir. Söz konusu okulun okul aile birliği tarafından sadece kadınlara yönelik olarak ders dışı bir zamanda gerçekleştirilen etkinlikle ilgili okul yönetimi ve okul aile birliği hakkında gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Okul müdürü hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmış olup, konu hakkındaki çalışmalar, tüm boyutlarıyla ve hassasiyetle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur denildi.

GÖREVE İADE İSTEDİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Coşkun Şahiner'i açığa alırken, bakanlıktan gelen müfettişlerin soruşturması sonrası da müdürlük kadrosundan alınıp, Remzi Zümrüt İlkokulu'na sınıf öğretmeni olarak tayin edildi. Sınıf öğretmeni olarak görevine başlayan Şahiner, kendisine haksızlık yapıldığı gerekçesiyle idare mahkemesine dava açtı. Eski görevine dönmek isteyen Şahiner'in açtığı dava ile ilgili yargılama sürüyor.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Haber- Kamera Esra TÜRKER BURSA, (DHA)

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Kaynak: DHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Anneler Günü, Hıdırellez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DANSÖZLÜ EĞLENCE DÜZENLENEN OKULUN MÜDÜRÜ, SINIF ÖĞRETMENİ OLARAK ATANINCA DAVA AÇTI - Son Dakika

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